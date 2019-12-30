Птицефабрика "Ясенецкая", загрязнившая почву цинком и нитратами, заплатит за ущерб 16 млн рублей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд обязал птицефабрику "Ясенецкую" выплатить почти 16 млн рублей в качестве возмещения ущерба, который сельхозпредприятие причинило почве в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Загрязнение произошло в результате складирования отходов производства (куриный помет) на части земельного участка, расположенного за деревней Ясенцы в Павловском районе. Куриный помет вывозился за территорию фабрики и складировался на открытую почву, без подстилки. Площадь, покрытая пометом, составила примерно 1,65 га.

За данное нарушение птицефабрику оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Однако, после того, как специалисты взяли пробы грунта, который находился под пометом, выяснилось, что в почве (16,5 тысяч кв.м.) превышены химико-токсилогические показатели, то есть повышенное содержание нитратов и цинка.

Специалисты определили сумму вреда, нанесенного почве, и обратились в арбитражный суд, который постановил взыскать с птицефабрики "Ясенецкой" 15,8 млн рублей, из которых 3,4 млн рублей – за ущерб от загрязнения нитратами и 12,4 млн рублей – за ущерб от загрязнения цинком.