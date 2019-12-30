Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2019 16:56  [4] Строительство комплекса по художественной гимнастике началось в Заволжье
30 декабря 2019 15:58  [294] Птицефабрика "Ясенецкая", загрязнившая почву цинком и нитратами, заплатит за ущерб 16 млн рублей
30 декабря 2019 15:38  [100] Минздрав сообщил о новом порядке оказания помощи жителям Новинок Нижнего Новгорода
30 декабря 2019 15:23  [99] Ледовая переправа через р.Сура открылась в Нижегородской области
30 декабря 2019 14:34  [94] Пенсионерка из Дальнеконстантиновского района фиктивно поставила на учет мигрантов
30 декабря 2019 13:50  [566] Нижегородцы вновь могут неоднократно оплачивать проезд банковской картой
30 декабря 2019 13:25  [194] Сильная метель надвигается на Нижний Новгород, есть вероятность ЧС
30 декабря 2019 13:24  [112] Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов Нижегородской детской областной больницы
30 декабря 2019 12:59  [256] Более 1,3 тысячи упаковок с запрещенными снюсами изъято у нижегородских продавцов
30 декабря 2019 12:34  [137] "Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородской области: 19 автодорог длинной в 25 км
Общество

Птицефабрика "Ясенецкая", загрязнившая почву цинком и нитратами, заплатит за ущерб 16 млн рублей

30 декабря 2019 15:58  [294] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд обязал птицефабрику "Ясенецкую" выплатить почти 16 млн рублей в качестве возмещения ущерба, который сельхозпредприятие причинило почве в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Загрязнение произошло в результате складирования отходов производства (куриный помет) на части земельного участка, расположенного за деревней Ясенцы в Павловском районе. Куриный помет вывозился за территорию фабрики и складировался на открытую почву, без подстилки. Площадь, покрытая пометом, составила примерно 1,65 га.

За данное нарушение птицефабрику оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Однако, после того, как специалисты взяли пробы грунта, который находился под пометом, выяснилось, что в почве (16,5 тысяч кв.м.) превышены химико-токсилогические показатели, то есть повышенное содержание нитратов и цинка.

Специалисты определили сумму вреда, нанесенного почве, и обратились в арбитражный суд, который постановил взыскать с птицефабрики "Ясенецкой" 15,8 млн рублей, из которых 3,4 млн рублей – за ущерб от загрязнения нитратами и 12,4 млн рублей – за ущерб от загрязнения цинком.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph