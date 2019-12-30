Строительство комплекса по художественной гимнастике началось в Заволжье Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Строительство комплекса по художественной гимнастике началось в Заволжье 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В торжественной церемонии начала строительства приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также заслуженные мастера спорта по художественной гимнастике, чемпионки мира Дина и Арина Аверины.

В Заволжье создана и развивается школа художественной гимнастики мирового уровня, среди воспитанников которой первая олимпийская чемпионка в нижегородской истории художественной гимнастики Ирина Белова, трёхкратная чемпионка мира Наталья Пичужкина, чемпионки мира Дина и Арина Аверины.

"В Заволжье есть, кому продолжить эти победные традиции. Подрастают совсем юные таланты, они должны готовиться в полноценных условиях. Мы строим этот зал именно здесь, потому что уверены: он реально нужен людям", - сказал Глеб Никитин.

"Работа началась в 2019 году. Была подготовлена проектно-сметная документация, заключено соглашение с министерством спорта России на предоставление субсидии из федерального бюджета. На строительно-монтажные работы в 2020 году предусмотрены средства в объеме более 255 млн рублей, из них 168 млн рублей - федеральные средства", - добавил губернатор.

Объект будет представлять собой универсальный спортивный зал, профилированный для занятий художественной гимнастикой с высотой потолка 14 метров, зал хореографии, тренажерный зал, раздевалки. Завершить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Решение о строительстве зала было принято по итогам встречи губернатора с жителями Городецкого района в апреле 2018 года, на котором заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике Лариса Белова предложила построить в Заволжье профильное спортивное сооружение.

"Глеб Сергеевич сдержал своё слово. Когда он был у нас в Городце, я задала вопрос - возможно ли в нашем городе строительство такого зала. Он сразу же дал задание начать работу. Этот комплекс даст мотивацию нашим спортсменкам для дальнейшего развития", - сказала на церемонии начала строительства объекта Ирина Белова.

Напомним, 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде в рамках форума "Россия - спортивная держава" президент РФ Владимир Путин провел заседание совета по развитию физической культуры и спорта.

Глеб Никитин выступил на заседании с докладом, посвященном развитию физической культуры и спорта в Нижегородской области. Одной из ключевых задач глава региона назвал вовлечение в спорт старших поколений.

"Перед нами сегодня стоит задача – привлечь 55 процентов граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Сейчас в Нижегородской области этот показатель – 38 процентов. Причём у молодого поколения всё очень оптимистично: в спорт вовлечены более 90% детей и молодёжи региона. Людей среднего возраста – 20-25%. Наименьший результат у старшего поколения – около 8%. Наша задача не просто увеличить этот показатель до 25% в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", а в конечном итоге, увеличить продолжительность жизни людей", - отметил губернатор.