Проектирование спорткомплекса по художественной гимнастике в Заволжье начнется в ближайшее время Спорт

Глеб Никитин на встрече с жителями в Заволжье Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Проектирование спорткомплекса по художественной гимнастике в Заволжье Городецкого района Нижегородской области начнется в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, такую информацию озвучил глава региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что о необходимости строительства подобного комплекса общался с первым тренером сестер Авериных Ларисой Беловой.

"Заволжье действительно очень нуждается в специализированном комплексе для занятия художественной гимнастикой. Я дал поручение приступить к работе в максимально короткие сроки", - сказал Глеб Никитин.

Он пояснил, что в настоящее время в рамках строительства комплекса завершена предпроектная подготовка, определен земельный участок, и в ближайшее время начнется проектирование.

"Считаю, что этот проект должен стать типовым, и в перспективе такие же комплексы могут появиться в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Ближайшая задача - это определение источников финансирования для начала строительных работ в Заволжье. То, что этот проект будет реализован - нет никаких сомнений", - добавил глава региона.

Глеб Никитин сказал, что на открытие комплекса приглашение получат Дина и Арина Аверины.

"Надеюсь, благодаря новой спортивной инфраструктуре на спортивном небосклоне будут появляться и новые звезды", - добавил глава области.

Напомним, вопрос о строительстве специализированного спортивного зала в Заволжье задали на встрече с жителями Городецкого района 17 апреля 2018 года. На встрече выступила заслуженный тренер России Лариса Белова (первый тренер Дины и Арины Авериных). Как отметила Лариса Белова, в Заволжье были воспитаны три олимпийских чемпиона, чемпионы мира и Европы, поэтому в Заволжье очень нужен новый спортивный зал.