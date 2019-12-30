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Происшествия

Жительница Городца перевела почти 1,6 млн рублей "сотрудникам" полиции

30 декабря 2019 17:50  [226] Происшествия

Жительница Городца перевела почти 1,6 млн рублей "сотрудникам" полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 30 декабря 2019 года.

По информации МВД, 54-летняя местная женщина заявила, что неизвестные похитили у неё крупную сумму денег. Потерпевшая рассказала стражам порядка, что 20 декабря 2019 года на ее мобильный телефон позвонили несколько сотрудников банка, а позднее якобы сотрудники полиции, которые убедили ее снять имеющиеся у нее на счете 1,58 млн рублей и положить на озвученные ими счета. Женщина, при снятии денег, не стала уточнять в банке информацию, потому что злоумышленники предупредили ее, что среди сотрудников есть мошенник и надо все сделать, максимально не привлекая к себе внимание.

После совершенных манипуляций потерпевшая решила сходить в полицию и спросить у них, все ли прошло успешно и что делать дальше. Однако в отделе полиции ей сообщили, что она стала очередной жертвой мошенников, попавшись на их хитрые уловки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

ГУ МВД России по Нижегородской области призывает граждан быть бдительными, не выполнять действия по инструкциям, полученным посредством телефонного звонка или СМС от неизвестных людей, представившихся сотрудником банка или сотрудником полиции, в особенности, если они требуют произвести манипуляции с банковской картой. Любую информацию по движениям своих средств необходимо уточнять непосредственно в офисе финансовой организации.

Ранее сообщалось, что мошенники под предлогом проверки счетчиков выманивают деньги у нижегородцев.

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