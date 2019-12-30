Глеб Никитин и гендиректор ХК "Торпедо" Александр Харламов провели открытую тренировку в Заволжье Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов провели открытую тренировку в Заволжье 30 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В тренировке приняли участие воспитанники спортшколы "Мотор" 2007 года рождения. Глава региона и гендиректор клуба встали на лед, а также пообщались с ребятами и подарили им спортивный инвентарь.

"Ребята, спасибо большое за тренировку. Все мы болеем за "Торпедо" и желаем ему удачи в продолжении сезона. Надеюсь, что и вы сможете начать спортивную карьеру", - отметил глава региона.

Напомним, строительство комплекса по художественной гимнастике началось в Заволжье 30 декабря.