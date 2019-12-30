Последние новости рубрики Спорт
30 декабря 2019 18:12  [44] Глеб Никитин и гендиректор ХК "Торпедо" Александр Харламов провели открытую тренировку в Заволжье
30 декабря 2019 09:42  [416] Движение транспорта будет ограничено по пр.Гагарина из-за хоккейных матчей в январе
27 декабря 2019 16:47  [577] Открытие нового сезона "Золотой шайбы" завершилось победой нижегородской детской команды "Красные крылья"
26 декабря 2019 15:51  [719] "Бассейн в ФОКе "Юность" должен возобновить свою работу с 3 января", - Владимир Панов
26 декабря 2019 14:56  [685] Глеб Никитин поздравил ХК "Торпедо" с Днем Рождения
26 декабря 2019 13:32  [255] Глеб Никитин поздравил Федерацию рыболовного спорта Нижегородской области с юбилеем
23 декабря 2019 14:55  [287] БК "НН" одержал над "Енисеем" победу в благотворительном матче
23 декабря 2019 12:07  [312] Более 10 тысяч человек посетили площадку "Спорт Порт" около нижегородского стадиона
22 декабря 2019 12:11  [489] Хоккеисты подрались на матче "Куньлунь" и "Торпедо" 21 декабря
21 декабря 2019 10:00  [1157] Шоу Ирины Слуцкой, Аделины Сотниковой и автопробег: программа открытия "Спорт Порт" в Нижнем Новгороде сегодня
Спорт

Глеб Никитин и гендиректор ХК "Торпедо" Александр Харламов провели открытую тренировку в Заволжье

30 декабря 2019 18:12  [44] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов провели открытую тренировку в Заволжье 30 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В тренировке приняли участие воспитанники спортшколы "Мотор" 2007 года рождения. Глава региона и гендиректор клуба встали на лед, а также пообщались с ребятами и подарили им спортивный инвентарь.

"Ребята, спасибо большое за тренировку. Все мы болеем за "Торпедо" и желаем ему удачи в продолжении сезона. Надеюсь, что и вы сможете начать спортивную карьеру", - отметил глава региона.

Напомним, строительство комплекса по художественной гимнастике началось в Заволжье 30 декабря.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph