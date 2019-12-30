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Общество

Нижегородских водителей предупреждают об опасности на дорогах со следующей недели

30 декабря 2019 19:16  [209] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Госавтоинспекция предупреждает, что со следующей недели на дорогах Нижегородской области возникнет сложная обстановка из-за неблагоприятных погодных условий.

"По информации синоптиков в Нижегородской области со следующей недели возможно изменение температурного фона, а также возможного выпадение осадков виде ледяного дождя и мокрого снега, наледи", - говорится в сообщении отдела по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

В связи с возможным ухудшением погодных условий, прогнозируется осложнение обстановки на дорогах, появление сильной гололедицы и накатов.

В ведомстве напомнили, что гололедица возникает, в первую очередь, на загородных трассах, а также на мостах, эстакадах и путепроводах.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером 30 декабря, а также всю ночь и днем 31 декабря в Нижегородской области ожидается сильная метель, которая ухудшит видимость до 500 метров. Во время метели порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, а также нарушений в работе систем ЖКХ.

Кроме того, возможны обрушения строительных кранов, слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.

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