Сильная метель надвигается на Нижний Новгород, есть вероятность ЧС Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сильная метель, которая ухудшит видимость до 500 метров, надвигается на Нижний Новгород. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поясняет, что метель ожидается сегодня вечером 30 декабря и такое погодное явление продлится всю ночь и днем 31 декабря.

Во время метели порывы ветра будут достигать 13-18 м/с, видимость ухудшится до 500 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, а также нарушений в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения строительных кранов, слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.

Напомним, что синоптики обещали в ночь на Новый год настоящую "зимнюю" погоду после малоснежного начала зимы.

Ранее сообщалось, что накануне предстоящего нового года в южной части Европейской России "промчится" циклон и Центральный регион, где расположена Нижегородская область, окажется на его холодной периферии, поэтому осадки будут выпадать в виде снега.

Еще один циклон – вихрь с Атлантики, не позволит наступить морозам, поэтому в центре страны столбики термометров покажут -5°...-10°, это всего на 2 градуса выше нормы.