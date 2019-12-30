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Происшествия

Два нижегородца проведут свыше 10 лет в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотика

31 декабря 2019 11:03  [34] Происшествия

Два нижегородца проведут свыше 10 лет в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотика. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Канавинский районный суд установил, что 31 января днем 30 и 32-летние ранее судимые за аналогичное преступление молодые люди приобрели более 31 грамма наркотика. Впоследствии, они хотели распространять его на территории Нижнего Новгорода. Однако были задержаны сотрудниками полиции.

Мужчин приговорили по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере) к 10 годам 6 месяцам и 10 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Злоумышленникам наказание показалось слишком суровым, и они обжаловали приговор.

В декабре судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда, согласившись с позицией прокурора, оставила приговор без изменения.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на оборот наркотиков бывший нижегородский полицейский пойдет под суд.

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