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Общество

Нижегородцы в 2019 году чаще всего в соцсетях жаловались на состояние дорог

31 декабря 2019 11:37  [78] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жители Нижегородской области в социальных сетях в 2019 году чаще всего жаловались на проблемы с дорожным полотном.

Как сообщает ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент, с января по декабрь 2019 года органы исполнительной власти региона отработали более 21 тысячи сообщений в социальных сетях (запросов, вопросов, проблем). Более 90% из которых пришли из социальной сети ВКонтакте. Среднее время ожидания ответа от органов власти составило 12 часов 49 минут.

Основными темами отработанных сообщений были:

- Дороги: состояние дорожного полотна, ямочный ремонт, капитальный ремонт, уборка дорог от снега и наледи.
- Благоустройство (дворы, общественные пространства);
- Тема реформы ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок);
- Общественный транспорт (отмена и замена маршрутов, введение выделенных полос);
- Здравоохранение (очереди в поликлиниках, капитальный и косметический ремонт медицинских учреждений).

Районы-лидеры по количеству сообщений:

- Нижний Новгород
- Дзержинск
- Арзамас
- Кстовский район
- Саров

В числе лидеров по количеству отработанных сообщений являются министерство экологии и природных ресурсов, государственная жилищная инспекция, а также
министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство здравоохранения.

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