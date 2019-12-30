Нижегородцы в 2019 году чаще всего в соцсетях жаловались на состояние дорог Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жители Нижегородской области в социальных сетях в 2019 году чаще всего жаловались на проблемы с дорожным полотном.

Как сообщает ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент, с января по декабрь 2019 года органы исполнительной власти региона отработали более 21 тысячи сообщений в социальных сетях (запросов, вопросов, проблем). Более 90% из которых пришли из социальной сети ВКонтакте. Среднее время ожидания ответа от органов власти составило 12 часов 49 минут.

Основными темами отработанных сообщений были:

- Дороги: состояние дорожного полотна, ямочный ремонт, капитальный ремонт, уборка дорог от снега и наледи.

- Благоустройство (дворы, общественные пространства);

- Тема реформы ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок);

- Общественный транспорт (отмена и замена маршрутов, введение выделенных полос);

- Здравоохранение (очереди в поликлиниках, капитальный и косметический ремонт медицинских учреждений).

Районы-лидеры по количеству сообщений:

- Нижний Новгород

- Дзержинск

- Арзамас

- Кстовский район

- Саров

В числе лидеров по количеству отработанных сообщений являются министерство экологии и природных ресурсов, государственная жилищная инспекция, а также

министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство здравоохранения.