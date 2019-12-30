Глеб Никитин встретился с писателем Николаем Свечиным Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл встречу с известным нижегородским писателем Николаем Свечиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 31 декабря 2019 года.

В ходе встречи обсуждались съёмки сериала в Нижнем Новгороде по произведениям писателя. За основу взят сборник детективных новелл "Хроники сыска", действия в котором происходят в Нижегородской губернии в конце XIX века в период расцвета Нижнего как одного из мировых финансовых центров. Сейчас ведется работа над подготовкой к съемкам пилотных серий. Как отметил губернатор, к 2021 году для важно подготовить как можно больше ярких культурных событий, позволяющих жителям страны узнать об истории Нижнего Новгорода.

"800-летие Нижнего имеет огромное значение для всей России. Мы будем всячески поддерживать начинания, связанные с издательским делом и производством медиапродукции к большому юбилею. В истории древнего города было немало интереснейших страниц, о которых хочется узнать не только из учебников. Я вижу, что в регионе много интересных и самобытных авторов, которые любят свою малую родину. Наша задача поддерживать их и расширять круг читателей и зрителей", - отметил губернатор. "Надеюсь, что и вы в своем творчестве еще вернетесь к нижегородской истории, а задумка с сериалом успешно воплотится в жизнь. Будет здорово, если жители страны смогут увидеть на экране город в момент расцвета Нижегородской ярмарки", - обратился Глеб Никитин к Николаю Свечину.

Напомним, 23 декабря 2019 года состоялась презентация лучших книжных изданий, вышедших в свет при поддержке правительства Нижегородской области 2019 году. Основу экспозиции составила краеведческая и детская литература. В этом году при содействии областного правительства вышло 11 книг общим тиражом 11 тысяч экземпляров.

Напомним также, что в феврале 2020 года открывается прием заявок от издателей и авторов на участие в отборе издательских проектов для оказания финансовой поддержки за счет средств областного бюджета в 2020 году.