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Общество

Глеб Никитин поручил городским властям активно реагировать на запросы нижегородцев в части общественного транспорта

31 декабря 2019 12:11  [56] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на оперативном совещании 30 декабря 2019 года поручил мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию с отменой маршрутных такси №46, 78 и 98. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что эти маршруты отменили с 27 декабря текущего года. В этот день отменены и исключены из реестра следующие маршруты: Т-46 (Кузнечиха2 - аэропорт), Т-47 (пос.Сортировочный - микрорайон Цветы), Т-78 (ОАО Лазурь - Верхние Печеры), Т-98 (ул.Космическая - ул.Деловая).

По данным пресс-службы губернатора, особенно много комментариев в социальных сетях, в том числе в Инстаграм-аккаунте главы региона нижегородцы оставили по поводу отмены маршрутных такси №46, 78 и 98.

На оперативном совещании Глеб Никитин задал вопрос мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову, почему изменения маршрутной сети начались именно в преддверии Нового года.

"У нижегородцев возникают вопросы - как добираться до работы и учебы после праздников. Важно объяснить людям, зачем было принято решение и как будет развиваться ситуация по каждому конкретному направлению", - сказал глава региона.

Владимир Панов пояснил, что решения были приняты в рамках оптимизации автобусной сети.

В пресс-службе администрации города, в свою очередь, сообщили, что 30 декабря 2019 года был подписан контракт на поставку новых автобусов для Нижнего Новгорода. Город в 2020 году получит 70 новых низкопольных автобусов.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году для социальных маршрутов Нижнего Новгорода также были закуплены новые автобусы: в ноябре поступила первая партия из 56 машин, в декабре – еще 74.

Глеб Никитин на совещании 30 декабря поручил администрации города взять ситуацию на особый контроль, обеспечить выпуск дополнительных автобусов на линии и более активно реагировать на запросы нижегородцев.

"Везде, где принимаются решения об отмене какого-либо маршрута, должно быть реально обеспечено движение общественного транспорта с нормальной периодичностью. Люди не должны ждать на остановках в мороз. Не должны быть отменены автобусы без компенсирующих маршрутов", - сказал губернатор.

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