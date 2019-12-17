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Общество

Несколько маршрутов отменят в Нижнем Новгороде 27 декабря

26 декабря 2019 09:45  [538] Общество

Несколько маршрутов отменят в Нижнем Новгороде 27 декабря 2019 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации. Отметим, что документ опубликован 25 декабря.

С 27 декабря будут отменены и исключены из реестра следующие маршруты: Т-46 (Кузнечиха2 - аэропорт), Т-47 (пос.Сортировочный - микрорайон Цветы), Т-78 (ОАО Лазурь - Верхние Печеры), Т-98 (ул.Космическая - ул.Деловая).

Напомним, на общественных обсуждениях проекта маршрутной сети в 2018 году жители Сормовского района высказались за сохранение маршрутов Т-65, Т-76 и Т-78; жители Московского района высказались за сохранение маршрута Т-78; жители Автозаводского района просили администрацию Нижнего Новгорода не отменять маршруты Т-42, Т-46, Т-83 и Т-98. На данный момент, Т-76 (ул.Дубравная - автовокзал "Щербинки"),Т-83 (Микрорайон Соцгород2 - д.Афонино) и Т-37 (Станция "Петряевка" - пл.Горького) сохранены.

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