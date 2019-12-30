Нижегородцам предоставили компенсирующие маршруты общественного транспорта, но с несколькими пересадками Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода создала сайт с информацией о маршрутах, которые компенсируют отмененный общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что администрация с 27 декабря отменила и исключила из реестра следующие маршруты: Т-46 (Кузнечиха2 - аэропорт), Т-47 (пос.Сортировочный - микрорайон Цветы), Т-78 (ОАО Лазурь - Верхние Печеры), Т-98 (ул.Космическая - ул.Деловая).

По данным пресс-службы губернатора, особенно много комментариев в социальных сетях, в том числе в Инстаграм-аккаунте главы региона нижегородцы оставили по поводу отмены маршрутных такси №46, 78 и 98.

Сейчас администрация разместила информацию о компенсирующих (вместо отмененных) и привычных маршрутах общественного транспорта на сайте Единой диспетчерской службы Нижнего Новгорода (http://cds-nnov.ru/).

Все отмененные частные маршруты компенсированы. Отмененный частный маршрут Т-46 "Аэропорт – м/р Кузнечиха-2" компенсирован маршрутами А-20 (на участке от Аэропорта до Оперного театра, а также по улице Бринского) и А-16 (на участке от микрорайона Кузнечиха-2 до Оперного театра);

Маршрут Т-47 "пос. Сортировочный – м/р Цветы" заменили маршрутами А-80 (на участке от микрорайона Цветы до улицы Студенческой – Московский вокзал), А-48 (на участке от Московского вокзала до поселка Сортировочный), А-17 (на участке от поселка Сортировочный до улицы Актюбинской – площади Лядова) и Т-93 (сообщение между микрорайонами Цветы и Сортировочный).

Маршрут Т-78 "АО Лазурь – м/р Верхние Печеры" компенсируется маршрутами А-3 (на участке от 7 микрорайона Сормова до улицы Ярошенко – улицы Полтавской), А-12 (на участке от улицы Черняховского до площади Лядова – проспекта Кораблестроителей), А-17 (на участке от улицы Красных Зорь до улицы Донецкой) и А-2 (на участке от площади Лядова до микрорайона Верхние Печеры).

Маршрут Т-98 "ул.Космическая – ул.Деловая" заменен маршрутами А-9 (на участке от улицы Космической до проспекта Ленина), А-64 (на участке от улицы Дьяконова до улицы Фруктовой) и А-20 (сообщение между улицей Деловая и Автозаводским и Ленинскими районами).

Кроме того, в настоящее время восстановлены и продлены востребованные ранее маршруты муниципальных автобусов А-20 и А-80, изменены маршруты движения муниципальных автобусов А-3, А-9, А-17.