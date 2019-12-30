Последние новости рубрики Политика
31 декабря 2019 13:50  [183] Акция "Ёлка желаний" прошла на Нижегородской ярмарке по инициативе Глеба Никитина
31 декабря 2019 10:25  [92] "Пусть наступающий 2020 год станет показательным началом нового десятилетия", - Дмитрий Барыкин
31 декабря 2019 10:12  [121] "Пусть наступающий 2020-й станет для Нижегородской области и нижегородцев годом новых возможностей и побед", - Евгений Лебедев
30 декабря 2019 13:34  [357] Оргкомитет по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" будет создан по инициативе "Единой России"
28 декабря 2019 11:33  [326] Александр Резонтов вновь возглавил Общественный совет при УМВД РФ по Нижнему Новгороду
28 декабря 2019 10:38  [487] Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин проведет прием граждан 22 января
27 декабря 2019 16:57  [654] Глеб Никитин исполнил желание юного нижегородца
27 декабря 2019 16:52  [1565] Нижегородский экс-министр Александр Макаров освобожден из зала суда
27 декабря 2019 15:31  [431] Комиссия допустила 27 кандидатов на пост министра спорта Нижегородской области
27 декабря 2019 14:21  [319] Глеб Никитин принял участие в заседании Клуба губернаторов
Политика

Акция "Ёлка желаний" прошла на Нижегородской ярмарке по инициативе Глеба Никитина

31 декабря 2019 13:50  [183] Политика

Фото: Александр Воложанин

Итоговое в 2019 году оперативное совещание правительства Нижегородской области прошло на Нижегородской ярмарке 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Его провел губернатор Глеб Никитин. В совещании приняли участие члены правительства региона, депутаты Законодательного собрания, главы муниципалитетов.

"В этом году стартовала реализация Стратегии развития Нижегородской области и национальных проектов. Не все было просто, какие-то механизмы только формировались и начинали работу. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу, чтобы нацпроекты реально улучшали жизнь людей.  В следующем году зримых результатов нацпроектов будет еще больше", - отметил глава региона.

Затем Глеб Никитин предложил собравшимся принять участие во всероссийской акции "Ёлка желаний", которую проводит АНО "Россия – страна возможностей".

принял участие в акции, которая проходила в Московском кремле. Снял три интересных желания. Посчитал нужным, чтобы такая же акции прошла и в Нижнем Новгороде. Обратился в "Россию – страну возможностей", чтобы нам передали желания нижегородских детишек. Участие в таком мероприятии позволяет в полной мере почувствовать приближение праздника, от которого дети ждут чуда и волшебства", - сказал Глеб Никитин.

На ёлке в Главном ярмарочном доме было развешано более 50 желаний нижегородских детей. Например, Инесса (9 лет) из Арзамаса мечтает стать кинологом. Для нее вскоре планируют организовать встречу со знаменитым полицейским-корги из Нижнего Новгорода. Алексей (16 лет) мечтает попасть на концерт группы Rammstein в Москве. Максим из Нижнего Новгорода (9 лет) уже прокатился на новой санках-коляске.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph