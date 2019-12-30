Акция "Ёлка желаний" прошла на Нижегородской ярмарке по инициативе Глеба Никитина Политика

Фото: Александр Воложанин

Итоговое в 2019 году оперативное совещание правительства Нижегородской области прошло на Нижегородской ярмарке 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Его провел губернатор Глеб Никитин. В совещании приняли участие члены правительства региона, депутаты Законодательного собрания, главы муниципалитетов.

"В этом году стартовала реализация Стратегии развития Нижегородской области и национальных проектов. Не все было просто, какие-то механизмы только формировались и начинали работу. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу, чтобы нацпроекты реально улучшали жизнь людей. В следующем году зримых результатов нацпроектов будет еще больше", - отметил глава региона.

Затем Глеб Никитин предложил собравшимся принять участие во всероссийской акции "Ёлка желаний", которую проводит АНО "Россия – страна возможностей".

"Я принял участие в акции, которая проходила в Московском кремле. Снял три интересных желания. Посчитал нужным, чтобы такая же акции прошла и в Нижнем Новгороде. Обратился в "Россию – страну возможностей", чтобы нам передали желания нижегородских детишек. Участие в таком мероприятии позволяет в полной мере почувствовать приближение праздника, от которого дети ждут чуда и волшебства", - сказал Глеб Никитин.

На ёлке в Главном ярмарочном доме было развешано более 50 желаний нижегородских детей. Например, Инесса (9 лет) из Арзамаса мечтает стать кинологом. Для нее вскоре планируют организовать встречу со знаменитым полицейским-корги из Нижнего Новгорода. Алексей (16 лет) мечтает попасть на концерт группы Rammstein в Москве. Максим из Нижнего Новгорода (9 лет) уже прокатился на новой санках-коляске.