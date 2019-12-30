Почти 3 млрд рублей размещено на счетах эскроу в Нижегородской области Экономика

Почти 3 млрд рублей размещено на счетах эскроу для долевого жилищного строительства в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России 31 декабря 2019 года.

В целом, в Приволжье, с 28 октября по 2 декабря количество счетов эскроу выросло на 40,6% – с 4 513 до 6 345, а остаток размещенных на них средств – на 41%, с 10,4 млрд до 14,7 млрд рублей.

Число кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками на финансирование проектов долевого строительства, за это время увеличилось.

Лидером по числу счетов эскроу остается Татарстан: на 2 декабря в республике открыто 1 326 счетов на сумму 4,2 млрд рублей. На втором месте среди регионов присутствия ВВГУ Банка России – Нижегородская область, где открыто 1 072 счета на 2,9 млрд рублей. 881 счет эскроу на 1,7 млрд рублей открыт в Чувашской Республике, но по объему размещенных средств ее опережает Самарская область: там на 853 счетах эскроу хранится 1,9 млрд рублей.

Волго-Вятское ГУ Банка России напоминает, что эскроу – специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом, в частности, участниками долевого строительства и застройщиком.

Ранее агентство подробно рассказывало о переходе нижегородских застройщиков на схему проектного финансирования через счета эскроу.