Счета эскроу: переход нижегородских застройщиков на схему проектного финансирования Экономика

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 13 декабря 2019 года обсудили с региональными застройщиками переход на проектное финансирование строительной отрасли и сложности, которые возникают в связи с этим у строительных фирм. Также в этот день были вручены ключи обманутым дольщикам дома по ул. Родионова-Деловая.

Когда в России перешли на счета эскроу

Нижегородская область вместе со всей Россией с 1 июля 2019 года перешла на новый порядок финансирования строительства жилых домов. Вместо просуществовавшего около 15 лет долевого строительства внедряется единый механизм, призванный сохранить баланс между защитой дольщиков и необходимостью застройщику привлекать средства на строительство жилья.

"В настоящий момент отрасль жилищного строительства находится в реформе, мы переходим на новую схему финансирования. Процесс идет непросто, но мы видим положительные эффекты. Сейчас порядка 25 млн квадратных метров жилья строится с применением эскроу-счетов. Мы в постоянном режиме обсуждаем с застройщиками и банками их взаимодействие, ищем решения сложных ситуаций. Важно защитить деньги граждан и сделать так, чтобы переход не сказался на отрасли отрицательно. В будущем все сто процентов жилья должны строиться с применением механизмов проектного финансирования", - сказал Владимир Якушев.

Как рассказал министр, в ходе встреч с застройщиками часто поднимается тема о поэтапном раскрытии эскроу-счетов, когда при определенной степени готовности, к примеру 30%, 50% и 70%, застройщик получает доступ к замороженным до завершения проекта средствам.

"Мы договорились о том, что в течение года мы налаживаем механизм проектного финансирования, но в голове держим механизм поэтапного раскрытия эскроу-счетов. Это процедура, по которой работает весь мир, мы ее с повестки дня не снимаем. После того, как наши банкиры будут готовы — мы к этому вопросу вернемся", - добавил Владимир Якушев.



По его словам, выходов из сложившейся ситуации несколько. Так, банки могут на аутсорсинг нанимать тех, кто им даст экспертную оценку уровня готовности объекта, а это значит, что появятся еще одни профессиональные игроки на рынке. Другим вариантом решения станет наем дополнительных людей в штат. В обоих случаях все процедуры отразятся на проценте проектного финансирования.

Переход на счета эскроу в Нижегородской области

С учетом переходного периода, в Нижегородской области сегодня около 75% реализующихся проектов жилищного строительства получили возможность завершения по старым правилам, 25% - по новым. Положительные решения банков получили 32 проекта жилищного строительства. Наиболее активно с нижегородскими застройщиками работают Сбербанк, ДОМ.РФ, ВТБ и Газпромбанк.

Глеб Никитин подчеркнул, что переход на проектное финансирование в Нижегородской области проходит в рабочем режиме, в том числе благодаря обратной связи с федеральным минстроем.

"Сегодня мы с коллегами обсудили возможные изменения законодательства – и те, которые хотели бы видеть представители строительной отрасли, и те, которых, наоборот, хотелось бы избежать. В том числе и благодаря постоянному диалогу с Минстроем России, в регионе не падают, а наоборот нарастают темпы строительства жилья", - сказал Глеб Никитин.

За 11 месяцев этого года в Нижегородской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" построено и введено в эксплуатацию 1 млн 286,8 тысяч кв.метров жилья.

СПРАВКА:

С 1 июля привлечение денежных средств граждан для долевого строительства жилья допускается только с использованием счетов эскроу. В этом случае посредником и гарантом сохранения средств между дольщиками и застройщиком выступает аккредитованный банк. Застройщик открывает в нем кредитную линию, а средства граждан хранятся на счету эскроу. После передачи ключей жителям застройщик может воспользоваться средствами дольщиков и закрыть ими свой кредит.

Отметим, что количество счетов эскроу в Нижегородской области в течение сентября–октября 2019 года увеличилось в 3,6 раза. Ранее агентство сообщало о преимуществах нового механизма покупки квартиры в новостройках.