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Культура и отдых

Святочное шествие состоится в Нижнем Новгороде 12 января

01 января 2020 12:40  [40] Культура и отдых
Фото: Нижегородская митрополия

Фото: Нижегородская митрополия

Святочное шествие по улице Большой Покровской состоится в Нижнем Новгороде 12 января. Об этом сообщает региональная митрополия РПЦ. Начало мероприятия — в 12:00, пройдет оно по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Как рассказали в митрополии, участники шествия отправятся в путь от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на ул. Большой Покровской,30 и дойдут до часовни в честь образа Спаса Нерукотворного в кремле. Перед началом события будет совершен молебен, а по окончании святочного шествия на площадке около Центра современного искусства "Арсенал" в кремле организуют хороводы и игры. Те, кто замерзнет, смогут угоститься чаем.

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