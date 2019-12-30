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Экономика

Логистический центр будет построен в Дзержинске

31 декабря 2019 14:48  [198] Экономика

Логистический центр будет построен в Дзержинске. Генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимур Халитов и генеральный директор ООО "Инсайд-НН" Руслан Филатов подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству многофункционального центра для хранения строительных и лакокрасочных материалов.

"Участок, на котором будет построен комплекс, соответствует всем основным параметрам, необходимым для осуществления логистической деятельности. Он расположен в Дзержинске в районе Северного шоссе, т.е. в непосредственной близости, как от будущих партнеров-производителей, так и от основных транспортных узлов: федеральной автомобильной трассы М-7 и железнодорожной магистрали", - подчеркнул Тимур Халитов.

"В регионе огромный потенциал для развития логистики. Через него проходит один из самых оживленных и масштабных грузопотоков центральной России, что делает Нижегородскую область максимально удобной территорией для взаимодействия не только с местными поставщиками, так и дилерами из других регионов", - отметил Руслан Филатов.

Объем инвестиций в проект составит порядка 500 млн рублей. К моменту ввода предприятия в эксплуатацию планируется создать 50 новых рабочих мест. Ориентировочные сроки реализации проекта – 2022 год.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных, Центр содействия строительству.

Ранее также сообщалось, что логистический хаб может появиться в Нижегородской области.

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