Сезон охоты на боровую дичь с подружейными собаками завершился в Нижегородской области Общество

Фото: Госохотнадзор

Сезон охоты на боровую дичь с подружейными собаками завершился в Нижегородской области 1 января. Об этом сообщили в региональном госохотнадзоре, добавив, что этот вид охоты пользуется большой популярностью - более тысячи нижегородцев охотятся названным способом.

"В этом виде охоты для большинства охотников добыть из-под собаки дупеля или вальдшнепа намного ценнее, чем более крупную дичь, ту же утку, например", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в регионе увеличилась численность курообразных. Так, по результатам госмониторинга, в ушедшем году насчитывалось 39 тыс. глухарей, а в 2018 году лишь 29 тыс. особей. Увеличилось и число тетеревов. Если в 2018 их было 127 тыс, то в 2019 стало уже 170 тыс особей.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы "Охрана животного мира Нижегородской области", реализация которой завершится в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что сезон охоты на пушных животных продлится в Нижегородской области до конца февраля.