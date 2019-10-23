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Общество

Сезон охоты на пушных животных продлится в Нижегородской области до конца февраля

03 ноября 2019 14:32  [65] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Сезон охоты на пушных животных продлится в Нижегородской области до конца февраля. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора.

С 1 ноября 2019 по 29 февраля 2020 года в Нижегородской области охотникам предоставляется право на охоту на следующие виды пушных животных — куница (лесная), норка американская, белка обыкновенная, горностай, хорь (лесной и степной).

В ведомстве пояснили, что получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Нижегородской области имеет право каждый охотник.

Уполномоченный орган осуществляет выдачу разрешений при личном представлении заявления в течение одного рабочего дня.

Сведения о пунктах выдачи размещаются в начале каждого сезона охоты на официальном сайте комитета госохотнадзора в разделе "Информация для охотников — Выдача разрешений на право охоты". Там же находится форма заявления, форма доверенности, образцы платежных документов по госпошлине за выдачу разрешения и сбору за пользование объектами животного мира.

Напомним, что незаконная охота - очень дорогостоящие мероприятие для нарушителей требований законодательства в области охоты. Во избежание подобной ситуации при осуществлении охоты охотник обязан соблюдать правила охоты и иметь при себе: охотбилет, разрешение на добычу и путевку (в случае осуществления охоты в закрепленных охотугодьях), разрешение на хранение и ношение оружия.

Ранее сообщалось, что бобров стало больше в Нижегородской области.

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