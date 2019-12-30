Охота на косулю закрылась в Нижегородской области Общество

Фото: комитет госохотнадзора Нижегородской области

Закрылась охота на косулю, которая продлилась в Нижегородской области с 1 октября по 31 декабря 2019 года. С 1 января 2019 года охота на косулю считается незаконной. Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.

В комитете отметили, что в 2013 году данный вид был исключен из Красной книги Нижегородской области, так как численность косули увеличилась почти вдвое благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям: для копытных выкладывалась соль, овсом засеивались кормовые поля на территории общедоступных охотничьих угодий. Сейчас в регионе насчитывается 963 косули (в 2018 году – 926).

Комитет госохотнадзора напоминает, что незаконная охота преследуется законом. Размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одну особь косули составляет от 120 тысяч до 280 тысяч рублей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы "Охрана животного мира Нижегородской области".

Сезон охоты на боровую дичь с подружейными собаками также завершился в Нижегородской области с начала этого года.