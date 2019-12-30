Последние новости рубрики Культура и отдых
02 января 2020 15:06  [66] Нижний Новгород станет Новогодней столицей России
01 января 2020 15:08  [238] Новогодние экскурсии пройдут в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
01 января 2020 12:40  [282] Святочное шествие состоится в Нижнем Новгороде 12 января
31 декабря 2019 12:10  [289] Глеб Никитин встретился с писателем Николаем Свечиным
31 декабря 2019 10:05  [247] "На пороге нового десятилетия желаю всем нам быть терпимее и добрее друг к другу", - Глеб Никитин
31 декабря 2019 00:00  [734] Так и проведешь: куда сходить в новогодние праздники в Нижнем Новгороде
30 декабря 2019 14:59  [408] Нижегородская транспортная полиция и корги организовали акцию "Полицейский Дед Мороз"
30 декабря 2019 09:25  [421] Глеб Никитин дал старт новогодней подсветке Нижегородского кремля
30 декабря 2019 09:20  [350] Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
27 декабря 2019 16:16  [583] Пять соседских центров открыли в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Нижний Новгород станет Новогодней столицей России

02 января 2020 15:06  [66] Культура и отдых

Фото: из соцсети ВКонтакте

Нижний Новгород станет Новогодней столицей России в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Instagram (@gsnikitin). По его словам, министерство культуры РФ поддержало инициативу правительства Нижегородской области о присвоении статуса Новогодней столицы Нижнему Новгороду.

"В юбилейный год, 7 января 2021 года Нижний Новгород принимает эстафету от Калуги и в торжественной обстановке получит символ "Новогодней столицы России". Символ всероссийского проекта "Хрустальная снежинка" будет находиться в Нижнем Новгороде весь 2021 год", - подчеркнул Глеб Никитин.

Основные торжественные мероприятия в рамках Новогодней столицы России состоятся с 7 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

Ранее агентство сообщало о том, чем можно заняться в новогодние праздники в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph