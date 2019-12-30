Нижний Новгород станет Новогодней столицей России Культура и отдых

Нижний Новгород станет Новогодней столицей России в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Instagram (@gsnikitin). По его словам, министерство культуры РФ поддержало инициативу правительства Нижегородской области о присвоении статуса Новогодней столицы Нижнему Новгороду.

"В юбилейный год, 7 января 2021 года Нижний Новгород принимает эстафету от Калуги и в торжественной обстановке получит символ "Новогодней столицы России". Символ всероссийского проекта "Хрустальная снежинка" будет находиться в Нижнем Новгороде весь 2021 год", - подчеркнул Глеб Никитин.

Основные торжественные мероприятия в рамках Новогодней столицы России состоятся с 7 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

Ранее агентство сообщало о том, чем можно заняться в новогодние праздники в Нижнем Новгороде.