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Нижний Новгород станет Новогодней столицей России в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Instagram (@gsnikitin). По его словам, министерство культуры РФ поддержало инициативу правительства Нижегородской области о присвоении статуса Новогодней столицы Нижнему Новгороду.
"В юбилейный год, 7 января 2021 года Нижний Новгород принимает эстафету от Калуги и в торжественной обстановке получит символ "Новогодней столицы России". Символ всероссийского проекта "Хрустальная снежинка" будет находиться в Нижнем Новгороде весь 2021 год", - подчеркнул Глеб Никитин.
Основные торжественные мероприятия в рамках Новогодней столицы России состоятся с 7 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.
Ранее агентство сообщало о том, чем можно заняться в новогодние праздники в Нижнем Новгороде.
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