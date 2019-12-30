Так и проведешь: куда сходить в новогодние праздники в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Впереди россиян ждут долгие новогодние праздники. Планируя свои выходные, каждый задается вопросами, как их провести. НИА "Нижний Новгород" собрало для вас список мероприятий, куда можно сходить в столице Приволжья с 31 декабря по 9 января.

За Новогодним настроением

" Новый год. Ретроспектива. XIX-XX вв. "

Почувствовать атмосферу винтажного праздника можно на выставке Русского музея фотографии "Новый год. Ретроспектива. XIX-XX вв.". На ней представлены исторические фотографии из фонда музея и частных коллекций, показывающие как изменились традиции празднования Нового года за несколько веков.

"Новый год – праздник с богатой историей и традициями, праздник, который, несмотря на все испытания, на протяжении веков сумел сохранить свое очарование и притягательность", - отмечают организаторы выставки.

(фото с сайта музея)

Режим работы: 31 декабря – выходной; 1-2 января – выходной; 3-7 января - с 11:00 до 17:00; 8 января – выходной; 9 января - с 11:00 до 17:00.

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" Новогодние и рождественские открытки "

Также до 19 января в Русском музее фотографии нижегородцы могут увидеть старинные новогодние и рождественские открытки из фондов музея и частных коллекций.

(фото с сайта музея)

Режим работы: 31 декабря – выходной; 1-2 января – выходной; 3-7 января - с 11:00 до 17:00; 8 января – выходной; 9 января - с 11:00 до 17:00.

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"Новогодняя открытка"

5 января в 14:00 Нижегородский государственный художественный музей (кремль, корп.3) приглашает жителей города на песочное шоу "Новогодняя открытка". Вячеслав Головченко покажет шоу для взрослых и детей в технике песочной анимации.

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Новогодняя программа в парке "Россия – моя история"

В мультимедийном парке "Россия-моя история" (ул. Совнаркомовская, д.13, здание Нижегородской ярмарки) нижегородцы могут познакомиться с выставками: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к великой победе. 1914-1945" и "Россия – моя история. 1945-2016", а также краеведческой экспозицией "Одним дыханьем со страной".

В историческом парке представлены сенсорные столы и экраны, голографические инсталляции, 3D-реконструкции, интерактивные книги, мультимедийные карты, панорамные стены и проекционный купол.

В парке действует новогодняя программа:

До 5 января:

-11:00 и 16:30 экскурсия "Царские забавы",

-12:00 и 15:00 новогодняя программа для детей "Волшебная ярмарка",

-12:00 экскурсия "С новым веком",

-13:30 экскурсия "История русского имени",

-14:00 экскурсия "Новый год в семье Романовых",

-15:00 экскурсия "Детство во дворце"

(фото из группы парка в соцсети)

С 7 по 9 января:

-11:00 и 16:00 экскурсия "История русского имени",

-12:00 экскурсия "С новым веком",

-13:00 экскурсия "Новый год в семье Романовых",

-14:00 экскурсия "Царские забавы",

-15:00 экскурсия "Детство во дворце"

-15:00 квест "Пушкин"

Режим работы: 3,4,5,6,7,8,9 с 10:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2 января - выходной.

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"Времена года" и "Новогодняя перезагрузка"

Для детей младшего школьного возраста Нижегородский государственный художественный музей (кремль, корп.3) подготовил экскурсию-квест "Времена года" с поисковыми заданиями по постоянной экспозиции русского искусства.

Для взрослой аудитории в НГХМ пройдет экскурсия-квест по постоянной экспозиции русского искусства с заданиями и викториной с хороводом вокруг елки "Новогодняя перезагрузка".

Необходимо записываться заранее.

Режим работы: 2 января - с 12:00 до 20:00; 3, 4 и 5 января - с 11:00 до 19:00; 6, 7 и 8 января - с 10:00 до 18:00; с 30 декабря по 1 января и 9 января – музей закрыт для посетителей.

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"Бал в художественном музее"

В Особняке Сироткина (НГХМ, Верхневолжская набережная, 3) будет проходить интерактивная программа "Бал в художественном музее".

Она включает в себя экскурсию по экспозиции западноевропейского искусства и мастер-класс по историческим танцам (вальс, полонез, контрданс).

Необходимо записываться заранее.

Режим работы: 2 января - с 12:00 до 20:00; 3, 4 и 5 января - с 11:00 до 19:00; 6, 7 и 8 января - с 10:00 до 18:00; с 30 декабря по 1 января и 9 января – музей закрыт для посетителей.

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"Морозный узор" и "Символ года"

Также в Нижегородском государственном художественном музее будут проходить мастер-классы для детей по квиллингу "Морозный узор" и по созданию новогодней игрушки "Символ года".

"Новогодние экскурсии в Усадьбе Рукавишниковых"

С 3 по 8 января в 11:00, 13:00 и 15:00 в Усадьбе Рукавишниковых (Верхне-Волжская наб., д.7) планируются новогодние экскурсии.

"На них Вы сможете узнать, всегда ли начало Нового года приходилось на 1 января, какой год в истории нашей страны продлился всего 4 месяца, как оригинально преподнести подарок близким и друзьям в духе XIX столетия и многое другое", - обещают организаторы.

На экскурсии нужно записываться заранее.

(фото: Светлана Киреева)

Режим работы: 3,4,5,6,7,8 января с 11:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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"Вслед за Вифлиемской звездой"

4 января в 15:00 и 17:00 в Усадьбе Рукавишниковых запланирована новогодняя программа для детей "Вслед за Вифлиемской звездой", реконструирующая традиции празднования Рождества Христова в России.

В программе: интерактивная экскурсия по купеческому дому; игровая программа у елки в бальном зале: старинные святочные игры и обряды; музыкальное Рождественское представление традиционного вертепного кукольного театра.

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Новогодние экскурсии по планетарию

Нижегородский планетарий приглашает взрослых и детей на новогодние экскурсии 2, 3, 4, 5 января в 18:00, 7 января в 17:00.

В зале "Космонавтика" гостям расскажут, как празднуют Новый год и Рождество космонавты на орбите Земли, как нарядить ёлку в невесомости и что можно найти на праздничном столе на борту Международной космической станции, а также кто первым отметил Новый год в космосе, и какие праздничные традиции сложились у космонавтов.

В зале "Астрономия" у нижегородцев появится возможность независимо от погоды и времени суток полюбоваться звездами и созвездиями, видимыми в новогоднюю ночь. Кроме этого, они услышите "предсказание" о том, какие астрономические события и явления ждут нас в 2020 году.

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Постичь суть искусства

"Метаморфозы-2019".

В настоящее время и до 14 января в Русском музее фотографии (ул. Пискунова, 9А) работает выставка "Метаморфозы-2019". В экспозиции – около 70 лучших работ года членов фотостудии "МиГ" в разных жанрах: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровые сцены (прим. - фотостудия была создана в 2006 году при музее, руководитель студии Алексей Тарасов).

(фото: с сайта музея)

"Работы притягивают взгляд, их хочется рассматривать: сказочные принцессы Татьяны Боярской возвращают нас в мир детства, вместе с героями стилизованных жанровых сценок 19 века Евгения Сбоева хочется прогуляться по загородной усадьбе, цветы Марины Кулаковой восхищают своей свежестью, а фантазийная серия Валерия Карпеева будоражит воображение своей яркостью и необычностью", - говорится в описании выставки.

Режим работы: 31 декабря – выходной; 1-2 января – выходной; 3-7 января - с 11:00 до 17:00; 8 января – выходной; 9 января - с 11:00 до 17:00.

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"Мгновения тишины"

До 19 января в Русском музее фотографии также можно познакомиться с выставкой работ московского фотографа Алексея Белякова "Мгновения тишины".

Алексей Беляков не только фотограф, он – зоолог, окончивший Биологический факультет МГУ, охотник и путешественник.

(фото: с сайта музея)

"Молчание – необходимое свойство жизни, такое же, как воздух. Тишиной можно дышать. И тишина эта – наполненность, избыточность, а вовсе не гнетущая тишина одиночества, как думают многие, заполняющие свою жизнь шумом и гамом. В такой тишине все слышится очень ясно и отчетливо. Эта выставка именно о ней", - считает он.

Режим работы: 31 декабря – выходной; 1-2 января – выходной; 3-7 января - с 11:00 до 17:00; 8 января – выходной; 9 января - с 11:00 до 17:00.

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"Ноша"

В государственном центре современного искусства "Арсенал" до 23 февраля будет работать выставка нижегородского художника Андрея Оленева "Ноша". Сам автор определяет жанр своего произведения как "философскую притчу с нерешенной задачей".

Главным героем этой притчи оказывается сам зритель, который не только встречается с масштабным пространственным воплощением сюжетов из живописи Андрея Оленева, но и вступает с ним во взаимодействие. Традиционные для художника архаичные материалы и образы дополнены на выставке звуковыми и световыми технологиями.

(фото: с сайта музея)

В рамках работы выставки 4 и 5 января в 12:00 и 16:00 гостям музея представят диаграфическую сказку "Колодец со звездами". Она написана музейным педагогом Екатериной Магуськиной по уже готовым произведениям художника.

"Главный герой этой сказки ныряет вслед за художником в колодец со звездами, и начинают происходить чудеса", - сообщается в аннотации к произведению.

Количество человек на одном сеансе:

12:00 — 15 детей (5+) +15 взрослых,

16:00 — 25 детей (8+) + 5 взрослых.

Режим работы: правое крыло работает 2-6 января с 12:00 до 20:00; 30, 31 декабря и 7, 8 января – выходные дни, левое крыло – не работает в праздничные дни.

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"Николай Касаткин. Природа картины, картины природы"

В настоящее время и до 22 марта в Арсенале работает выставка "Николай Касаткин. Природа картины, картины природы". Это первая посмертная выставка художника.

"Предметом исследований художника является картина, которую автор рассматривает и как визуальный образ, и как средство передачи личного опыта и впечатлений, и как интеллектуальную конструкцию", - отмечают организаторы выставки.

(фото: geo.pro)

В экспозицию вошли более 50 произведений из собрания семьи художника и более десятка российских коллекций — собрания Владимира Антоничука, фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Государственной Третьяковского галереи и других, а также работы, тексты и фотографии друзей художника — Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Всеволода Некрасова, Дмитрия Пригова, Игоря Шелковского и других.

Проект осуществлен при участии жены живописца Зои Касаткиной.

Режим работы: правое крыло работает 2-6 января с 12:00 до 20:00; 30, 31 декабря и 7, 8 января – выходные дни, левое крыло – не работает в праздничные дни.

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"Графический кабинет"

В новогодние каникулы и до 23 февраля нижегородцы могут посетить в "Арсенале" выставку трех художников — Александра Константинова, Владимира Наседкина и Татьяны Баданиной - "Ателье рисовальщика".

Их объединяет интерес к "чистой формой" и традициям беспредметников и "формалистов".

"Александр Константинов погружен в шкалы и структуры, сетки и цифры, поверяет "алгеброй гармонию", но сохраняет лиричность и чувственность. Владимир Наседкин оперирует плоскими формами, которые парадоксальным образом объемны, подчеркнуто материальны — и в то же время умозрительны, условны. Татьяна Баданина увлечена фактурами ткани и бумаги, каркаса и рамы, вводя в их комбинации свет и тень с поистине поэтическим, а то и мистическим чувством", - говорится в описании.

Режим работы: правое крыло работает 2-6 января с 12:00 до 20:00; 30, 31 декабря и 7, 8 января – выходные дни, левое крыло – не работает в праздничные дни.

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"Единомышленники"

До 23 февраля в "Арсенале" действует экспериментальный выставочный проект "Единомышленники", придуманный командой Музея современного искусства "Гараж" в 2016 году.

"Это выставка-конструктор: ее общий облик и сценарий проживания для зрителей каждый раз является результатом совместной работы профессиональных кураторов, коллекционеров, предоставляющих свои произведения искусства, и представителей сообщества преданных зрителей, сложившихся вокруг институции", - поясняют организаторы.

(фото: с сайта музея)

В экспозицию вошли отобранные в частных коллекциях произведения Маурицио Каттелана, Марка Куинна, Роба Пруитта, Нео Рауха, Роберта Раушенберга, Луиз Буржуа, Мелвина Моти, Джеймса Розенквиста.

Режим работы: правое крыло работает 2-6 января с 12:00 до 20:00; 30, 31 декабря и 7, 8 января – выходные дни, левое крыло – не работает в праздничные дни.

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"Советская живопись 1960-1970-х годов"

Также в декабре Нижегородский государственный художественный музей (кремль, корп. 3) представил новый раздел постоянной экспозиции отечественного искусства - "Советская живопись 1960-1970-х годов".

"Произведения ведущих мастеров представляют "суровый стиль" шестидесятых, разноплановое искусство семидесятых. Значительное место в экспозиции также занимают полотна лучших нижегородских художников этого времени", - говорится в описании.

(фото: из группы в соцсети музея)

Режим работы: 2 января - с 12:00 до 20:00; 3, 4 и 5 января - с 11:00 до 19:00; 6, 7 и 8 января - с 10:00 до 18:00; с 30 декабря по 1 января и 9 января – музей закрыт для посетителей.

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"Их нравы. Голландская жизнь. Западноевропейская живопись XVII-XVIII вв."

До 28 января в Нижегородском государственном художественном музее (Верхневолжская набережная, 3) работает выставка "Их нравы. Голландская жизнь. Западноевропейская живопись XVII-XVIII вв." (из частного собрания).

В экспозиции представлены четырнадцать произведений голландского и фламандского искусства XVII-XVIII столетий. Среди них работы таких мастеров как Исаак ван Остаде, Корнелис Дюсарт, Питер де Блот и др.

(фото: из группы в соцсети музея)

Режим работы: 2 января - с 12:00 до 20:00; 3, 4 и 5 января - с 11:00 до 19:00; 6, 7 и 8 января - с 10:00 до 18:00; с 30 декабря по 1 января и 9 января – музей закрыт для посетителей.

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"Ее Величество Сцена"

До 19 января в Нижегородском государственном художественном музее (кремль, корп.3) работает выставка "Ее Величество Сцена ", приуроченная к Году театра в России.

Выставка знакомит зрителя с произведениями отечественной сценографии из собрания музея. На ней собрано более 40 произведений театрально-декорационного искусства, созданных в период с 1885 по 1973 годы. Большая часть из них – графические работы, экспонируемые впервые.

(фото: из группы в соцсети музея)

Режим работы: 2 января - с 12:00 до 20:00; 3, 4 и 5 января - с 11:00 до 19:00; 6, 7 и 8 января - с 10:00 до 18:00; с 30 декабря по 1 января и 9 января – музей закрыт для посетителей.

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Окунуться в историю

"Экспресс тур по трем музеям - Музейная набережная 3, 5, 7"

В новом году 3, 5 и 7 января в 13:00 и 15:00 Нижегородский государственный художественный музей проведет экспресс-экскурсии по трем музеям: Дом купца Сироткина, Нижегородская радиолаборатория и Усадьба Рукавишниковых.

Сбор гостей и оплата билета происходит по адресу Верхневолжская наб., 3 - фойе Художественного музея (Дом Сироткина).

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"За строкой музейного шифра"

До 15 января в Дмитриевской башне Нижегородского кремля - выставка "За строкой музейного шифра".

"Это около сотни редчайших предметов, многие из которых еще только "раскрывают" свои тайны исследователям и будут показаны впервые. Предметы из лучших коллекций, собранных в музее за 123 года работы; изделия из драгоценных металлов и камней; уникальные вещи, сделанные в уже несуществующих техниках; подлинники из эрмитажной коллекции Екатерины II и коллекций Аракчеева, Шереметевых, Карелина – всё это является гордостью собрания нашего музея и составляет основу новой выставки", - говорится в описании.

Режим работы: 31 декабря с 10:00 до 15:00; 1 января с 12:00 до 17:30 (Кремлевская стена до 15:00); 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с 10:00 до 17:30(Кремлевская стена до 15:00)

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"Подвиг народного единства"

В настоящее время и весь 2020 год в Ивановской башне Нижегородского кремля размещена выставка "Подвиг народного единства". На ней реконструированы события начала XVII столетия.

"Макет средневекового города, фрагменты кузницы, обоза с продовольствием и конторы, где велся учет пожертвований, создают образ грозной исторической эпохи. На экспозиции представлены образцы холодного и огнестрельного оружия, доспехи воинов, знамя Нижегородского ополчения и акварели в стиле книжной миниатюры XVII века", - сообщают ораганизаторы.

Режим работы: 31 декабря с 10:00 до 15:00; 1 января с 12:00 до 17:30 (Кремлевская стена до 15:00); 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с 10:00 до 17:30 (Кремлевская стена до 15:00)

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"Особая кладовая"

В Усадьбе Рукавишниковых жители города могут познакомиться с выставкой "Особая кладовая". В трех залах размещены предметы музейной коллекции из драгоценных металлов и камней, изготовленные в период от раннего средневековья до начала XX в.

Режим работы: 3, 4, 5, 6, 7, 8 января с 11:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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"Ростовская финифть XIX-XXI веков"

До 23 января в Усадьбе Рукавишниковых также размещена экспозиция "Ростовская финифть XIX-XXI веков". Это 230 предметов из фондов Государственного музея-заповедника "Ростовский кремль" (г. Ростов Великий, Ярославской обл.).

"Это миниатюрные иконы, пейзажи, портреты, натюрморты, а также крупные декоративные панно. Основная часть выставки – это шкатулки и коробочки, ювелирные украшения, расписанные в различных жанрах – историческом, батальном, лирическом, фольклорном и бытовом", - сообщается на сайте музея.

(с сайта: ярмарка мастеров)

Режим работы: 3, 4, 5, 6, 7, 8 января с 11:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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"Двуглавый орел и поднебесный дракон"

До 1 апреля в Усадьбе Рукавишниковых будет работать выставка "Двуглавый орел и поднебесный дракон". Она посвящена 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китайской Народной Республикой.

На выставке представлены: подарки китайской делегации, которая приезжала в г. Горький в 1951 году; многосоставный традиционный костюм китайца, поступивший от капитана артиллерии П.В. фон Крузе; бронзовая скульптура китайского божества долголетия Шоу-сина, подаренная генералом Н.П. Линевичем, фактически руководившим операцией союзных держав в Пекине; подлинные письма китайских школьников своим сверстникам в г. Горьком 1950-х гг. и др.

(фото: с сайта музея)

Режим работы: 3, 4, 5, 6, 7, 8 января с 11:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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" Deus conservat omnia – Бог сохраняет все (наследие Шереметевых)"

До 1 марта в Усадьбе Рукавишниковых – выставка "Deus conservat omnia – Бог сохраняет все (наследие Шереметевых)".

"Посетителям музея-заповедника представляется уникальная возможность увидеть образцы западноевропейской и российской мебели, редчайшие предметы итальянской майолики эпохи Возрождения, европейского и японского фарфора, китайские эмали, турецкие ковры и французский бархат, кавказское и индийское оружие, художественную бронзу. Многие предметы экспонируются впервые", - говорится в описании выставки.

Режим работы: 3,4,5,6,7,8 января с 11:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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"Музеи имеют свою судьбу"

В Усадьбе Рукавишниковых жители города также могут познакомиться с выставкой "Музеи имеют свою судьбу".

Выставка посвящена судьбе первого в Нижнем Новгороде художественно-исторического музея, открытого в Дмитриевской башне кремля в 1896 году. Выставка рассказывает об этапах организации музея и людях, стоявших у истоков его создания.

Режим работы: 3,4,5,6,7,8 января с 11:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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"Добро Нижегородской ярмарки дороже золота"

Кроме того, в Усадьбе Рукавишниковых можно посетить выставку "Добро Нижегородской ярмарки дороже золота".

На выставке можно познакомиться с сохранившимися планами и фотографиями Ярмарки, а также ассортиментом товаров: ткани, галантерея, изделия из металла, выделанные меха, чай, продукция традиционных нижегородских промыслов.

Режим работы: 3,4,5,6,7,8 января с 11:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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"Вы с музами в родстве"

Еще одна экспозиция Усадьбы Рукавишниковых - "Вы с музами в родстве". Выставка знакомит с вкладом представителей известного купеческого рода Рукавишниковых в российскую и мировую историю и культуру.

На ней представлены: масштабное родословное древо семьи (18-21 вв.), сохранившиеся фотопортреты, мультимедийный киоск со справочной информацией о самых ярких представителях династии, а также книги об истории и искусстве из библиотеки Рукавишниковых.

Режим работы: 3,4,5,6,7,8 января с 11:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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"Подделка билетов преследуется по закону"

До 1 марта в Усадьбе Рукавишниковых действует выставка "Подделка билетов преследуется по закону" (нижегородец Иван Иванович Орлов и способ орловской печати денег в Российской империи), приуроченная к 250-летию выпуска бумажных денег в России.

На выставке можно увидеть уникальные предметы из личной коллекции Орлова, переданной в музей его внучкой в 1988 году. Это документы, фотографии, доклад "Типографская печать Орлова", и бумажные деньги – государственные кредитные билеты, отпечатанные по способу орловской печати.

(фото: с сайта музея)

Режим работы: 3,4,5,6,7,8 января с 11:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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"Нижний и нижегородцы: взгляд из прошлого"

В Усадьбе Рукавишниковых жители города также могут вспомнить свою историю на выставке "Нижний и нижегородцы: взгляд из прошлого". На выставке представлено более ста подлинных открыток из собрания музея-заповедника.

"Неповторимый облик города, его построек и обитателей был увековечен в работах нижегородских фотографов А.О. Карелина, М.П. Дмитриева, Д.С. Лейбовского, М.А. Хрипкова, И.И. Иванова, издателя В.И. Бреева и многих других и запечатлен на почтовых открытках", - сообщается на сайте музея.

Режим работы: 3,4,5,6,7,8 января с 11:00 до 18:00, 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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"Забытые письмена. Семантика и техника вышивки Поволжской мордвы"

До 1 марта в Музее истории художественных промыслов работает выставка "Забытые письмена. Семантика и техника вышивки Поволжской мордвы"

"Вышивка – один из особо значимых видов традиционного искусства мордвы – финно-угорского народа, который формировался на территории Нижегородского края и является его коренным населением", - напоминают организаторы выставки.

На выставке представлены образцы вышитой мордовской одежды из коллекции НГИАМЗ и Центра традиционной культуры "Константиново поле" из села Татарское Дальнеконстантиновского района.

Режим работы: 3,4,5,6,7,8 января с 10:00 до 17:00; 31 декабря, 1,2,9 января - выходной.

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Ранее агентство рассказывало о фестивале "Горьковская Ёлка" и новогодних представлениях для детей в Нижнем Новгороде.