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Общество

Минэкологии Нижегородской области готовит список необходимых для расчистки водоемов

03 января 2020 15:21  [77] Общество

Минэкологии Нижегородской области готовит список необходимых для расчистки водоемов. Как сообщили в ведомстве 3 января 2020 года, ранее муниципалитеты предоставили необходимую информацию.

Так по их сведениям расчистка требуется 25 водным объектам. В частности реке Пьяна, которая протекает на территории нескольких муниципальных образований, реке Пары в Краснооктябрьском районе, а также рекам Выксунка, Имза и Княгинка. Кроме того, требуют расчистки озеро Вадское и пруд Бычарник и другие водные объекты области.

"Районы продолжают предоставлять информацию. Также отмечу, что это только первый этап. В дальнейшем, после проработки информации будет составлен список проблемных объектов, а также определены приоритетные объекты для расчистки по государственной программе "Охрана окружающей среды Нижегородской области" и федеральной программе "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также добавил, что в ряде случаев для расчистки рек необходима перестройка городских коммуникаций.

"Поручаю усилить работу по проведению надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, которые ведут свою деятельность с нарушением природоохранного законодательства и загрязняют водные объекты", - сказал Глеб Никитин.

Всего на территории Нижегородской области более 9 тысяч рек и ручьёв общей протяженностью более 30 тысяч километров.

Напомним, в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в регионе будут расчищены русла рек Тёша, Сатис и Вичкинза. Мероприятия также входят в развитие кластера "Арзамас - Дивеево – Саров".

Ранее, кожевенное предприятие ООО "Караван-СК" в Богородске, которое ранее в результате своей производственной деятельности распространяло неприятный запах на территории города, установило оборудование. Обращения от жителей по поводу запаха и загрязнения реки от кожевенных предприятий Богородска поступали в региональное министерство экологии больше десяти лет.

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