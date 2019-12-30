От Рождества до Крещения. Приметы и запреты. Общество

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Переход от старого года к новому на Руси издавна знаменовался Святками, которые длятся двенадцать дней - от рождественского сочельника до Крещения Господня (19 января по новому стилю).

Но сначала мы расскажем о приметах и о том, что нужно делать именно сегодня - 7 января.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В РОЖДЕСТВО 7 ЯНВАРЯ

Приметам в Рождество на Руси издревле придавали особое значение, ведь "как Рождество пройдет, так и год задастся". Особенно наши предки в этот период старались привлечь удачу и достаток.

* Во-первых, в ночь на 7 января нужно было посетить храм и зажечь свечу в честь усопших родственников. Тогда они вам обязательно помогут в новом году, привлекут удачу и денежную энергию.

* Весь день 7 января лучше всего ходить в гости или принимать гостей. Немаловажно общаться в Рождество только с теми людьми, которые приятны вам и дороги.

* Купить что-нибудь себе 7 января — хорошая примета и знак того, что покупка прослужит долго.

* Если у вас есть домашние животные, на Рождество их надо хорошенько накормить. В этом случае весь год для вас будет сытным и удачным в финансовом плане.

с сайта babiki.ru/blog

* Если на Рождество первой в дом войдет женщина, то женский пол в семье будет господствовать весь год.

* Если 7 января идет снег — к успешному году

* День теплый — много сложностей в победах

* Метель — нужно быть внимательным к новым знакомым, не все из них такие простые

* Небо звездное — все мечты сбудутся

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В РОЖДЕСТВО

* В Рождество нельзя заниматься бытовыми и хозяйственными вопросами

* Мести или мыть пол — смоете всю удачу из дома

* Брать в долг — иначе быть в долгах весь год

* Ходить в грязной одежде — иначе быть весь год в нищете

* Ругаться и ссориться — обрушатся болезни

с сайта https://otkritka-reprodukzija.blogspot.com

* Проводить праздник в унынии — иначе не ждать вам хороших вестей весь год.

* C Рождества до Крещения не разрешается охотиться в лесу (с охотником может случиться несчастье)

* В Рождество нельзя шить, иначе в семье могут появиться проблемы со зрением

* В этот день запрещается гадать

СВЯТКИ

Период от Рождества до Крещения (с 7 до 19 января) на Руси называют Святками.

Главная роль "внутри" Святок отводилась Рождеству Христову, нынешнему Старому Новому году (Васильев день) и Крещению, которые как бы делили праздники на две части - "святые вечера" и "страшные вечера", каждая со своими традициями и забавами.

с сайта playcast.ru

На Руси люди всегда считали: как святочную неделю проведешь, так и вся твоя жизнь в этом году пройдет. Именно по этой причине в старину люди старались реализовать все свои планы в эти дни.

* Если вы хотите всю жизнь жить богато, то надевайте всю неделю только самые лучшие свои вещи

* Хотите кушать вкусно, тогда в святочную неделю ешьте то, что вы любите больше всего

* Чтобы в доме всегда царили мир и любовь - говорите друг другу ласковые и нежные слова в течение всей недели

* Сон, приснившийся на святки, обязательно будет вещим. В этот день любые сведения, полученные из потустороннего мира, являются предсказанием

Святки - пора неуемного веселья, шуток, забав и всеобщей радости, подарков и взаимных угощений!



В первые дни празднества по традиции принято посещать знакомых, близких, друзей, дарить подарки - в воспоминание о дарах, принесенных Богомладенцу волхвами.

с сайта ped-kopilka.ru

В первый день навещали родителей и родных.

Еще нужно было молиться об усопших, ведь в это время их души рядом с нами, стоять службу в церквях, заказывать панихиды по умершим. Существует поверье, что в ночь на 8 января все покойники сходятся в храм и им правят службу покойные священники. А за праздничным столом обычно ставили лишние приборы – по количеству родственников, умерших в прошедшем году.

Второй день Святок должен быть посвящен посещению больных

Третий - сирот

Четвертый - заключенных. Считалось, что рождественская радость должна коснуться всех, даже преступников. С собой всегда несли особые святочные угощения: сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из сладких крошек, кутью на молоке и сливочном масле. Рассказывают, что в древние времена в святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и давали заключенным милостыню.

Только после того, как все почести предкам и другим нуждающимся были отданы, начиналось всеобщее веселье.

с сайта http://thepostcards.ru

Святки праздновались всеми, но в основе своей это был праздник молодежи: игры, песни, обходы домов, посиделки, гадания. В современном мире святочные игры можно встретить лишь в сельской местности или в качестве театрализованных представлений.

Завершающие дни Святок считались временем подготовки к Крещению. Собирали лучших мастеров деревни и шли с ними на водоемы для создания проруби в виде креста. Полученную прорубь украшали разноцветными лентами, изделиями из дерева, а также узорными кусками льда.

Сегодня в дни Святок повсеместно организовываются живые концерты духовой музыки. Подобный обычай появился после прихода советской власти. Также устраиваются благотворительные елки для всех детей, торжественные вечера и фестивали.