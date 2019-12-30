Подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Павлова мужчина взят под стражу Происшествия

Подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Павлова мужчина взят под стражу.

По данным СК России, 3 января 2020 года в вечернее время на ул. Котовского в г. Павлово злоумышленник напал на женщину.

На крики потерпевшей откликнулись двое проходящих мимо молодых людей (18-ти и 17-летнего возраста).

Подозреваемый попытался от них скрыться, но ребята догнали грабителя. В завязавшейся потасовке подозреваемый нанес им ножевые ранения и исчез с места преступления.

Один из потерпевших от полученного ранения скончался на месте, 17-летний подросток госпитализирован в больницу, где благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи остался жив.

По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1961 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство.

В настоящее время ему предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела действиям обвиняемого также будет дана правовая оценка и в связи с нападением на женщину, а также причинением телесных повреждений второму потерпевшему.

Ход расследования данного уголовного дела Председателем Следственного комитета Российской Федерации поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Более того, Александр Бастрыкин дал указание представить необходимые документы для награждения молодых людей.

Председатель СК России поручил своим подчиненным связаться с семьей погибшего молодого человека и оказать нужную поддержку.