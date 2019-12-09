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Происшествия

Нижегородские школьники пресекли попытку изнасилования

13 декабря 2019 09:12  [87] Происшествия

Нижегородские школьники пресекли попытку изнасилования в Сормовском районе. Как сообщили в районной прокуратуре, 35-летний мужчина обвиняется в покушении на изнасилование.

В ходе судебного следствия установлено, что в один из вечеров февраля 2019 года подсудимый и его новая знакомая – 44-летняя нижегородка находились в баре, где употребляли спиртные напитки. Около 20 часов они вышли из бара на улицу. В это время мужчина, пользуясь отсутствием людей, подошел к потерпевшей, схватил её за руку и, удерживая ее, потащил в сторону близлежащей железнодорожной станции. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла оказать активного сопротивления злоумышленнику.

Приведя потерпевшую к железнодорожной станции подсудимый толкнул её на спину и попытался совершить в с ней половой акт. Потерпевшая сопротивлялась и звала на помощь, на её крики прибежали двое школьников, которые гуляли неподалёку и удерживали мужчину до приезда полиции.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, пояснив, что в ходе распития спиртных напитков в кафе заснул, что было дальше - не помнит.

Суд назначил подсудимому наказание – два года лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

Напомним, другой осужденный за убийство, кражу и изнасилование сбежал из колонии в Нижнем Новгороде в ноябре этого года.

Ранее, 15 лет получил житель Уренского района за изнасилование несовершеннолетней. Он напал на незнакомую девочку, затащил в заброшенное строение и изнасиловал ее в июле этого года. Также в июле был задержан другой подозреваемый в жестоком изнасиловании 78-летней женщины в Дзержинске с применением гвоздодера.

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