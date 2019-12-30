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Происшествия

Правительство Нижегородской области выделит 500 тысяч рублей родным погибшего в Павлове 18-летнего Сергея Анучина

06 января 2020 18:32  [79] Происшествия

Правительство Нижегородской области выделит 500 тысяч рублей родным погибшего в Павлове 18-летнего Сергея Анучина.

Как сообщается на сайте регионального кабмина, 18-летний Сергей Анучин погиб, спасая женщину от грабителя. Родным юноши будет выделено 500 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона также выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему другу Сергея.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея Анучина. Он проявил себя как настоящий мужчина, встав на защиту человека, попавшего в беду. Это пример самопожертвования и исполнения гражданского долга. Я уже дал поручение оказать семьям погибшего и пострадавшего необходимую помощь. Другу Сергея желаю скорейшего выздоровления. Расследование преступления взято на контроль руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Уверен, что правоохранительное органы сделают все возможное, чтобы раскрыть преступление", — сказал Глеб Никитин.

По поручению Глеба Никитина материальная помощь будет оказана и пострадавшему другу Сергея, который сейчас находится в больнице. Молодому человеку будет выделено 300 тысяч рублей.

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