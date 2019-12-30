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Четыре лунных затмения произойдут в 2020 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском планетарии.
Ближайшее лунное затмение начнется 10 января в 22:10. Своей максимальной фазы оно достигнет в 0:10. Общая продолжительность затмения составит четыре часа.
Также лунные затмения произойдут 5 июня, 5 июля и 30 ноября.
"Все затмения будут полутеневыми, а значит визуально они не наблюдаются. При полном затмении Луна становится кроваво-красной, при полутеневом - дымка невооруженным глазом незаметна. Луна входит только в полутень Земли. Зафиксировать затмение можно лишь приборами", - пояснил старший научный сотрудник планетария Алексей Киселев.
Напомним, что Земля максимально приблизилась к Солнцу 5 января.
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