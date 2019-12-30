Земля максимально приблизилась к Солнцу 5 января Общество

Фото: С сайта Московского планетария

Земля максимально приблизилась к Солнцу 5 января. Об этом сообщает Московский планетарий.

"5 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в году!", - говорится в сообщении.

В планетарии уточнили, что сегодня Земля находится от Солнца на расстоянии около 147 млн км., а видимый диаметр Солнца – наибольший в году (32 угловые минуты 35 секунд).

Еще одним из наиболее интересных для российских наблюдателей событий января в планетарии назвали полутеневое затмение Луны (макс. фаза 0,92), которое произойдет 10 января. Специалисты называют это затмение "самым глубоким полутеневым затмением года"

Данное явление, при благоприятной погоде, смогут увидеть все жители России в 22:10 мск.

Напомним, что 11 ноября 2019 года нижегородцы могли наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия (или прохождение планеты по диску Солнца). В следующий раз транзит Меркурия можно будет наблюдать только 12 ноября 2032 года.

Еще одно редкое явление – сразу три планеты, нижегородцы могли увидеть на ночном небе 18 июня 2019 года.