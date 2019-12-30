Бонусные участки за восстановление ОКН Нижегородской области: Глеб Никитин внес проект закона Экономика

ул. Славянская, 3 Фото: Марина Чуфарина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект изменений в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", предполагающий выделение бонусных участков за восстановление объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 9 января 2020 года. Ближайшее заседание Заксобрания планируется 30 января.

Суть изменений

Участки для строительства будут предоставляться юридическим лицам, принявшим на себя обязательства по сохранению (ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования) ОКН, выявленного ОКН, капитального ремонта или реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов.

Стоимость восстановительных работ должна быть не менее рыночной стоимости предоставляемого земельного участка.

"Мы последовательно работаем над привлечением средств для восстановления ценной застройки: как бюджетных, так и частных. Для города важна помощь неравнодушных к культурному наследию инвесторов, и мы готовы их мотивировать к этому, в том числе бонусными участками", - отметил Глеб Никитин.

Соглашение без торгов

Рассмотрение вопроса о предоставлении участка без торгов возможно при наличии соглашения инвестора с правительством региона. В законопроекте пока не уточняется, какие именно участки, на каких территориях и на каких условиях будут предоставлены в качестве компенсационной меры по восстановлению объектов культурного наследия.

Другие меры по восстановлению ОКН

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области по поручению Глеба Никитина работает над целым рядом постановлений и законопроектов, мотивирующих инвесторов восстанавливать ОКН. Это, в частности, касается аренды памятников за 1 рубль, субсидирования со стороны правительства реставрации объектов культурного наследия, субсидирования ремонта ОКН, являющихся многоквартирными домами.

В декабре этого года была организована проектная сессия "Наследие. Новая жизнь" по поиску смыслов и решений для восстановления нижегородских ОКН.