"Наследие. Новая жизнь": поиск смыслов и решений по восстановлению нижегородских ОКН Экономика

Фото: Илья Мясковский

Правительство Нижегородской области разработало и ведет работу над несколькими нормативно-правовыми актами, мотивирующими инвесторов восстанавливать объекты культурного наследия (ОКН). Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов в ходе просветительских мероприятий, организованных координаторами фестиваля "Том Сойер Фест-НН".

В ННГАСУ 6-8 декабря 2019 года команда фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест – Нижний Новгород" проводила цикл просветительских мероприятий, посвященный популяризации историко-культурного наследия "Наследие. Новая жизнь". В рамках программы прошла стратегическая сессия, на которой эксперт в области менеджмента наследия Дмитрий Ойнас (г. Коломна) поделился своим опытом, как включить исторические дом – квартал – улицу в современную экономику города.

"Впечатляет, что на простых элементах идентичности территории можно построить серьезную экономику города. Интереснейшая лекция, спасибо организаторам. Впитывал, фотографировал некоторые слайды – будем брать в работу. Минимущества по поручению губернатора Глеба Никитина работает над целым рядом постановлений, мотивирующих инвесторов восстанавливать ОКН. Это, в частности, касается аренды памятников за 1 рубль (принято в июне 2019 года. – прим.), субсидирования со стороны правительства реставрации объектов культурного наследия, бонусных земельных участков, субсидирования ремонта ОКН, являющихся многоквартирными домами. О выходе каждого из этих постановлений мы подробно проинформируем", - рассказал Сергей Баринов.

Фото: Илья Мясковский

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Григорий Меламед напомнил, что к 800-летию Нижнего Новгорода на реставрацию ОКН выделяются, в том числе, средства из федерального бюджета.

"В отношении части объектов разработана проектная документация, в будущем году мы приступим к проведению реставрационных работ на них. Это сейчас, в первую очередь, областная собственность. По ряду объектов, которые находятся либо в федеральной собственности, либо в собственности религиозных учреждений, мы подготовили заявки на будущий год. Для того, чтобы финансировать их за счет средств федеральной программы "Развитие культуры и туризма", - добавил Григорий Меламед.

"Этот год запомнится большой подготовительной работой к тому, чтобы в 2020-2021 годах началась масштабная реставрация нижегородского наследия. При этом замечательно то, что действия в этом направлении были консолидированы. Своими компетенциями делились все: представители власти, архитекторы-реставраторы, активисты, горожане. Эксперты на стратегической сессии проекта "Наследия. Новая жизнь", например, представили механизм превращения наследия в ресурс территории и включения его в новую жизнь мегаполиса, опираясь на такое его качество, как подлинность. Есть уверенность, что этот опыт будет применен на нижегородских исторических территориях", - отметила кандидат исторических наук, эксперт министерства культуры РФ, сокоординатор "ТСФ-НН" Анна Давыдова.

Мероприятие организовано координаторами фестиваля по восстановлению исторической среды "ТомСойерФест-Нижний Новгород" при поддержке "Центра культурных стратегий и проектного управления" (Роскультпроект) министерства культуры РФ, правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода, ННГАСУ.

Масштабная реставрация

Ранее сообщалось, что 15 млрд рублей требуется на реставрацию всех ОКН Нижнего Новгорода.

В муниципальной и совместной собственности находится 274 объекта культурного наследия, из которых 232 – жилых объекта, в том числе 176 из них находится в аварийном состоянии. Кроме того, сейчас выявлено еще 42 объекта.

К настоящему времени осуществлена продажа с торгов одного изъятого объекта культурного наследия (Ярмарочная водозаборная станция). Ещё два ОКН (бывший кинотеатр "Родина" в Дзержинске и "Дом П. Зарембы" на Б. Печерской, 12 в Нижнем Новгороде) находятся в процессе изъятия. Также в регионе разработан проект постановления правительства Нижегородской области, определяющий порядок предоставления субсидий за счёт областного бюджета собственникам наиболее значимых объектов культурного наследия в целях возмещения им части затрат на сохранение ОКН.

Капремонт и ОКН

Правительство Нижегородской области выделит субсидии на капремонт объектов культурного наследия.

Капитальный ремонт общего имущества таких домов может осуществляться за счёт предоставления субсидий из регионального бюджета Фонду капитального ремонта. Главным распорядителем бюджетных средств при этом может выступить, например, региональный орган охраны объектов культурного наследия. Есть ещё один путь решения проблемы. Это предоставление субсидий органам местного самоуправления для последующей передачи ТСЖ, ЖК, ЖСК, УК в соответствии с нормами статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации. В этом случае главным распорядителем бюджетных средств может стать региональный орган в сфере ЖКХ. В качестве третьего варианта возможно создать автономную некоммерческую организацию. Она возьмёт на себя функции технического заказчика, организации закупок, обеспечения технического надзора в части проведения работ на фасадах и кровлях, как наиболее финансовоёмких.

"АРИС НН"

Вот уже год рассматривается вопрос о создании отдельной организации (АНО "АРИС НН"), которая будет заниматься вопросами приспособления ОКН. Возможно "АРИС НН" будет организовано на базе уже существующей МП "Муниципальная недвижимость".

Для того, чтобы АНО "АРИС НН" начало свою работу, необходимо 3,5 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация возьмет на себя функцию одного окна по взаимодействию с региональной властью, городской властью и общественностью. Она станет связующим звеном между ними. Это снимает существенную нагрузку с комитета управления городским имуществом (КУГИ). На данный момент со стороны КУГИ нет активности по созданию данной организации. Вопрос по-прежнему в проработке.

Фото: Алексей Фоменко; ул. Короленко,18 (дом отремонтирован во время фестиваля "Том Сойер" в Нижнем Новгороде в 2018 году)