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Происшествия

Женщину, которая побоями изгоняла из сына "демонов", будут судить в Нижнем Новгороде

09 января 2020 16:51  [47] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уголовное дело в отношении нижегородки, которая била сына, пытаясь изгнать из него "демонов", поступило в Советский районный суд. Об этом сообщается на сайте суда.

Женщина обвиняется в преступлениях, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Уголовное дело поступило в суд, который назначит женщине принудительные меры медицинского характера.

Напомним, 29-летняя нижегородка связывала и била своего 12-летнего сына. Следователи полагают, что один из случаев произошел вечером 25 июля 2019 года, когда обвиняемая, находясь дома на ул. Тимирязева, связала мальчика, избила его клюшкой и ввела ребенку инъекцию неизвестного препарата, мотивируя свои действия необходимостью изгнания "демонов".

На сайте суда отмечается, что она делала это умышленно, "с целью причинения физических и психических страданий своему сыну".

Отметим, что подозреваемая также является матерью месячной девочки. На время задержания женщины старшего сына поместили в социально-реабилитационный центр, а девочку - в медицинское учреждение.

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