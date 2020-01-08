Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде

Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" прошла в Нижнем Новгороде в новогодние праздники. Фиеста стартовала от Нижегородской ярмарки.Одновременно в ней участвовали до семи шаров.
В первый день по погодным условиям к полётам были запущены не все шары.
"Полетели только самые опытные пилоты", - сообщил один из организаторов фиесты Георгий Зименко.
Однако, на следующий день погода наладилась и нижегородцы смогли полюбоваться массовым запусом воздушных шаров.
Ранее сообщалось, что международный фестиваль воздушных шаров предложено провести на 800-летие Нижнего Новгорода.Автор фото: Владимир Яшин
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