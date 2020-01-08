Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" прошла в Нижнем Новгороде в новогодние праздники. Фиеста стартовала от Нижегородской ярмарки.Одновременно в ней участвовали до семи шаров.

В первый день по погодным условиям к полётам были запущены не все шары.

"Полетели только самые опытные пилоты", - сообщил один из организаторов фиесты Георгий Зименко.

Однако, на следующий день погода наладилась и нижегородцы смогли полюбоваться массовым запусом воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль воздушных шаров предложено провести на 800-летие Нижнего Новгорода.

Автор фото: Владимир Яшин