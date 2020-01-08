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Экономика

Нижегородский онкоцентр за 9,5 млрд рублей планируют построить к 2025 году

10 января 2020 15:13  [59] Экономика
Проект онкоцентра

Проект онкоцентра

Фото: С сайта https://depgrad.government-nnov.ru

Онкологический центр в поселке Новинки планируют построить к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В целом реализация проекта планируется в два этапа: первый — в 2021-2024 гг., второй — в 2024-2025 гг.

Стоимость создания онкологического центра оценивается в 9,5 млрд рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. На втором этапе уже планируется привлекать средства частных инвесторов и реализовывать проект в рамках государственно-частного партнерства.

По информации регионального министерства здравоохранения, в будущем областном центре ежегодно смогут лечиться 30 тысяч пациентов из Нижегородской области и 3 тысячи - из других регионов.

В ведомстве добавили, что пациентам будет доступен весь спектр высокотехнологичных методов диагностики и лечения:
радионуклидная диагностика
все виды медицинской визуализации
радиотерапия и радиохирургия
противоопухолевая лекарственная терапия
малоинвазивная хирургия

Кроме того, пациентам станут доступны современные лабораторные методы диагностики, включая молекулярно-генетические методы исследования и дистанционные методики консультирования морфологических препаратов, современные телемедицинские технологии.

Общая площадь объекта составляет около 65 тысяч кв.м. там расположатся 260 хирургических и 160 терапевтических коек в восьми отделениях. Отделения состоят из одно- и двухместных палат. В радиологическом блоке будут находиться четыре линейных ускорителя, ПЭТ - КТ с циклотроном, аппарат брахитерапии, КТ для планирования облучения.

Операционный блок включает в себя 12 операционных, в том числе одну гибридную ангиографическую операционную, а также реанимационное отделение на 20 коек.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект межрегионального онкологического цента на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2019 года. Проект получил одобрение главы государства.

Борьба с онкологическими заболеваниями является важнейшей частью национального проекта "Здравоохранение".

В настоящее время архитектурный совет при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области одобрил проект строительства областного онкологического центра в поселке Новинки.

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