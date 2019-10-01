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Политика

Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект строительства онкоцентра в Нижегородской области

11 октября 2019 11:21  [47] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 10 октября 2019 года. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о работе по развитию системы здравоохранения.

"2 сентября этого года вы дали комплексное поручение по модернизации первичного звена, в том числе по капитальному ремонту медучреждений и восстановлению инфраструктуры. Мы эту работу начали еще в начале года, планируем выделять областные средства на капитальный ремонт. Предполагается отремонтировать около 160 объектов. Объем финансирования - 6 млрд рублей. Соответствующее предложение мы отправили в министерство здравоохранения", - сказал губернатор.

Глеб Никитин отметил, что наиболее сложной остается ситуация с онкологическими заболеваниями. В связи с этим губернатор представил президенту проект создания межрегионального онкологического центра рассчитанного на 33000 пациентов в год. Объем финансирования проекта предполагается на уровне 9,4 млрд рублей.

"Просим Вас поддержать этот проект", - обратился Глеб Никитин к президенту.

По словам Глеба Никитина, в рамках проекта в регионе предполагается переоснастить современным оборудованием три медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим больным.

"Для Нижегородского онкологическиого диспансера, Павловской и Арзамасской центральных районных больниц будет закуплено около 400 единиц оборудования. Также региональная составляющая проекта предусматривает создание сети из 13 центров первичной амбулаторной онкологической помощи и оснащение их высокотехнологичным оборудованием. Мы рассчитываем, что к 2024 году с помощью таких центров уровень ранней диагностики раковых заболеваний составит 63% от всех выявленных случаев", - подчеркнул Глеб Никитин.

О том, что взрослый и детский онкологические центры создадут в Нижегородской области, сообщалось в январе этого года. Детский центр построят на базе областной детской больницы, для строительства взрослого центра подобран земельный участок в поселке Новинки Богородского района. Изначально строить детский онкоцентр планировалось за 1,8 млрд рублей, теперь же речь идет о 852 млн рублей.

Кроме того, в ближайшие годы планируется открыть новые межрайонные центры амбулаторной онкологической помощи.

Напомним, Владимир Путин 10 октября провел в Нижнем Новгороде заседание совета по развитию физкультуры и спорта. Кроме того, Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о строительстве крупнейшего образовательного комплекса в Нижегородской области.

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