Укрепление берегов - технологии берегоукрепления

Укрепление берегов - это комплекс работ, направленный на защиту и облагораживание береговой линии. Сегодня этот вид услуг становится все более востребованным.

Ухоженная линия берега создает уют и гармоничность всей территории прибрежного участка. А в некоторых случаях укрепление береговой линии становится необходимостью, во избежание размыва грунта, эрозий и прочих неблагоприятных природных явлений.

Укрепление береговой линии.

Эрозия береговой линии является естественным процессом, который происходит на озерах, ручьях, реках и вдоль побережья. Это постепенный естественный процесс природы. Эрозия обусловлена целым рядом факторов, включая ураганы, волновое воздействия, дожди, таяние снега или льда, ветер, потеря деревьев и другой растительности.

Эрозия принципиально не вредна, но, когда она увеличивается до точки, где она уже влияет на природные ресурсы, качество воды, экосистему и имущественного ущерба, как правило, только тогда человек задумывается об укреплении берега.

Укрепление берега

Некоторые люди широко практикуют самостоятельные методы укрепления береговой линии и методы борьбы с эрозией берега. Наша деятельность направлена на решение таких задач. Существуют различные варианты и технологии. Каждая ситуация различна, и мы поможем вам подобрать подходящее решение для вашего случая. Наша работа по укреплению берегов может сэкономить вам значительную сумму денег. Подробнее тут.

Технологии укрепления береговой линии

Метод забира. Применяется при больших нагрузках. С использованием бетонных свай и бетонных дорожных плит. Надежный. Дорогой. Сложный в монтаже. Укрепление берега трубобетонным методом. Применяется в местностях с большой нагрузкой грунта на берегоукрепляемую стену (склоны, обрывы и пр.) Дорогой. Надежный. Укрепление берега бетонным шпунтом. Один из самых надежных и дорогих методов. Держит очень большие нагрузки. Идеален для укрепления берега водоема с резкой и большой глубиной. Очень сложный в установке. Укрепление габионом. Металлические сетки наполняются камнем и укладываются друг на друга, образовывая стенку. Конструкция более долговечна и устойчива если не находится непосредственно в воде. Относительно недорогой метод укрепления. Укрепление дубовым шпунтом. Красивый и надежный способ берегоукрепления. Долговечный срок эксплуатации. Экономичный. Быстрый монтаж. Укрепление кругляком (дубовыми бревнами). Естественный (природный) вид укрепленной береговой линии. Надежность в эксплуатации. Экономично. Быстрый монтаж. Укрепление пластиковым шпунтом. Рекомендуется применять для укрепления берегов рек. Метод надежный, при использовании качественного, дорогого шпунта. Дорогой.

Учитывая такие факторы, как угол и высота укрепляемого склона, состав грунта, степень нагрузки, глубина водоема и прочее, мы поможем сориентироваться при выборе оптимального для Вас метода берегоукрепления.

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