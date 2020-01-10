Укрепление берегов - технологии берегоукрепления

Укрепление берегов - это комплекс работ, направленный на защиту и облагораживание береговой линии. Сегодня этот вид услуг становится все более востребованным.
Ухоженная линия берега создает уют и гармоничность всей территории прибрежного участка. А в некоторых случаях укрепление береговой линии становится необходимостью, во избежание размыва грунта, эрозий и прочих неблагоприятных природных явлений.
Эрозия береговой линии является естественным процессом, который происходит на озерах, ручьях, реках и вдоль побережья. Это постепенный естественный процесс природы. Эрозия обусловлена целым рядом факторов, включая ураганы, волновое воздействия, дожди, таяние снега или льда, ветер, потеря деревьев и другой растительности.
Эрозия принципиально не вредна, но, когда она увеличивается до точки, где она уже влияет на природные ресурсы, качество воды, экосистему и имущественного ущерба, как правило, только тогда человек задумывается об укреплении берега.
Некоторые люди широко практикуют самостоятельные методы укрепления береговой линии и методы борьбы с эрозией берега. Наша деятельность направлена на решение таких задач. Существуют различные варианты и технологии. Каждая ситуация различна, и мы поможем вам подобрать подходящее решение для вашего случая. Наша работа по укреплению берегов может сэкономить вам значительную сумму денег. Подробнее тут.
Учитывая такие факторы, как угол и высота укрепляемого склона, состав грунта, степень нагрузки, глубина водоема и прочее, мы поможем сориентироваться при выборе оптимального для Вас метода берегоукрепления.
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