Сотрудниц соцзащиты Дзержинска задержали по подозрению в мошенничестве Общество

Сотрудниц соцзащиты Дзержинска задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 10 января 2020 года. В отношении начальника и сотрудника отдела контроля и сотрудника ГКУ Нижегородской области "Управление социальной защиты населения Дзержинска" возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемые, используя свое служебное положение, неоднократно похищали бюджетные денежные средства при оформлении мер социальной поддержки. При этом, они подыскивали граждан, не имеющих законных оснований к начислению социальных выплат, оформляли на них меры социальной защиты, обналичивали и похищали денежные средства. При этом, гражданам, на которых оформлялись выплаты, незаконно передавали 10% от оформленных на них субсидий.

Противоправная деятельность подозреваемых выявлена и пресечена в результате совместных действий следователей СК и оперативных сотрудников ОЭБиПК УМВД России по Дзержинску.

Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

Вместе с тем, у следователей СК есть основания полагать, что в это не окончательная сумма причиненного бюджету ущерба. Подозреваемые в ходе расследования уголовного дела будут проверены на причастность к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.

Обе подозреваемые задержаны в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения и им будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.