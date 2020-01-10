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Фоторепортажи

Спасти лебедя

10 января 2020 17:00  [21]

Лебедя-шипуна из Гагинского района перевезли в зоопарк "Лимпопо". Напомним, птицы в этом году впервые появились в селе Какино. Когда наступили морозы, одна из них улететь не смогла. Её спас житель села Владимир Меникин. В зоопарке лебедя осмотрел ветврач. У него было сильное истощение и обморожены лапы. Пришлось даже делать операцию. Сейчас лебедь чувствует себя лучше. Недавно начал есть. Весной, если с его здоровьем будет все в порядке, лебедя отпустят на волю. Фотографии Анастасии Макарычевой.

Спасти лебедя
Спасти лебедя
Спасти лебедя
Спасти лебедя
Спасти лебедя
Спасти лебедя
Спасти лебедя
Спасти лебедя
Спасти лебедя

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