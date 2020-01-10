Рыбоводное хозяйство, где станут выращивать форель, создадут на месте нижегородского песчаного карьера Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Рыбоводное хозяйство, где будут выращивать форель, карпа и белого амура, создадут в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области в близи села Чуварлей на территории бывшего песчаного карьера. Об этом сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

"Программа развития товарного рыбоводства Нижегородской области, которую мы запустили в 2018 году, позволяет привлекать инвестиции в рыбоводное хозяйство региона. Ежегодно появляются новые рыбоводные хозяйства, а это означает, что на нижегородских прилавках будет больше свежей рыбы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В комитете добавили, что в первый год хозяйство будет работать как рекреационное, на второй – планируется поставить садковую линию.

Глеб Никитин пояснил, что открытие рыбоводного предприятия на месте песчаного карьера является "примером рационального природопользования". В Нижегородской области есть песчаные карьеры, которые после добычи песка не были рекультивированы и повторно не использовались.

"Создание прудового хозяйства на месте бывшего песчаного карьера позволяет рекультивировать территорию, где ранее добывали полезные ископаемые. В результате местные жители получат новое благоустроенное пространство для отдыха, а регион – дополнительные поступления в бюджет и рабочие места", - отметил губернатор.

В рамках госпрограммы были проведены научно-исследовательских работы по обследованию семи водных объектов. На одном из них уже действует прудовое хозяйство, на двух сформированы рыбоводные участки, еще на двух планируется формирование рыбоводных участков, а обводненный карьер в Борском районе признан перспективным для прудового рыбоводства. Один водный объект оказался непригодным для рыбоводства.

Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко напомнил, что программа "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области" включает в себя комплекс мероприятий.

"Во-первых, это субсидии на корма и рыбопосадочный материал, во-вторых, проведение научно-исследовательских работ, в-третьих, субсидии для инвестиционных проектов и, в-четвертых, курсы повышения квалификации рыбоводов", - уточнил руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.

"В 2020 году в Нижегородской области планируется вырастить 695 тонн рыбы", - добавил он.

Напомним, по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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