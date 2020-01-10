Онлайн-концерт камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема увидят жители Шахуньи Культура и отдых

Фото: министерство культуры РФ

Концерт государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема (дирижер - Борис Фрумкин) увидят жители Шахуньи в виртуальном концертном зале местной школы искусств 13 января. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Открытие виртуального концертного зала в Шахунье в рамках национального проекта "Культура" состоялось 8 ноября 2019 года. Теперь онлайн-трансляции концертов проводятся здесь постоянно. Жители Шахуньи уже могли виртуально побывать на концертах Российского национального молодёжного симфонического оркестра, Хора имени Пятницкого и других коллективов.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году в регионе в рамках национального проекта "Культура" создано два виртуальных концертных зала в Шахунье и Чкаловске.

"Жители Нижегородской области получают возможность, не покидая своего населенного пункта, бесплатно побывать на концерте звезд классической музыки. Культура становится доступна абсолютно каждому. Как раз эта задача и заложена нашим Президентом Владимиром Путиным в профильном нацпроекте", - сказал Глеб Никитин.

"Помимо концертов в наших виртуальных залах будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России", - добавил глава региона.

В 2020 году будет создано еще три виртуальных концертных зала – в Первомайске, Заволжье и Выксе.