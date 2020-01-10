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Общество

"Детская" божественная литургия состоялась в Нижегородской области

12 января 2020 14:09  [116] Общество

Детская божественная литургия прошла в Никольском храме Нижегородской области, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

В сообщении говорится, что в селе Каменки Богородского района Нижегородской области впервые состоялась "детская" Божественная литургия.

В ее совершении приняли участие воспитанники воскресной школы этого прихода.

За богослужением, которое возглавил настоятель Никольского храма иерей Давид Покровский, пел детский хор. Чтение часов и пономарское служение осуществлялось также воспитанниками воскресной школы под руководством педагогов.

"Дети долго готовились к этому богослужению, и, нужно сказать, у них все получилось, — сказал отец Давид. — После службы родители детей и другие наши прихожане были свидетелями славления родившегося Господа. А потом для ребят провели мастер-класс по изготовлению ангелочков. Также всем были вручены сладкие подарки".

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