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Происшествия

Молодой нижегородец избил прохожего до смерти из-за сигарет

13 января 2020 13:17  [63] Происшествия

Молодой нижегородец избил прохожего до смерти из-за сигарет. Как сообщили в СУ СК России по региону 13 января 2020 года, 19-летнего жителя Московского района признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 24 марта 2019 года в ночное время около остановки общественного транспорта "пр. Героев" в Московском районе нетрезвый молодой человек попросил у прохожего закурить, а затем забрал себе всю пачку сигарет. В ходе ссоры он жестокого избил 33-летнего прохожего мужчину, который скончался на месте от полученных повреждений.

Приговором суда подсудимому назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что дзержинец подозревается в избиении до смерти знакомого из-за девушки.

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