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Общество

План ремонта дорог по нацпроекту "БКАД" в Нижегородской области дополнен

13 января 2020 17:39  [74] Общество

Экономия в размере 641,9 тысяч рублей образовалась по результатам конкурсов на ремонт дорог в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.  

В связи с этим ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" проведет дополнительные конкурсы.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина основные контракты на ремонт дорог в 2020 году по нацпроекту "БКАД" были заключены до конца 2019 года.

"Цель такого решения - дать подрядчикам возможность подготовиться, рассчитать свои силы, если необходимо - обучить рабочих новым технологиям, и весной при установлении положительных температур без задержек выйти на объекты", - пояснил Глеб Никитин.

По словам губернатора, с учетом конкурсов программа регионального проекта на 2020 год включает в себя 189 объектов ремонта общей протяженностью 846,74 км, в том числе 24 объекта (26,32 км) в Нижнем Новгороде, 7 (8,42 км) - в Дзержинске и 158 (812 км) - в районах Нижегородской области.

Напомним, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017 - 2018 годов.

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