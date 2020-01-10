Бешенство зарегистрировано у домашней собаки в Володарске Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Бешенство зарегистрировано у домашней собаки в Володарске Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Бешенство подтверждено 13 января 2020 года.

Комиссия по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных приняла решение установить ограничение по бешенству на территории Володарска и утвердила соответствующий план мероприятий.

Сейчас госветслужба проводит данные мероприятия, которые позволят ликвидировать бешенство.

Напомним, что в начале декабря прошлого года в Починковском районе обнаружили лису с диагнозом "бешенство". Лису добыли охотники в районе села Маресьево.