Трансляция выступления хореографического ансамбля им. Надеждиной "Березка" пройдет в Чкаловске Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Трансляция выступления Государственного академического хореографического ансамбля им. Надеждиной "Березка" пройдет в виртуальном концертном зале в Чкаловске Нижегородской области 26 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Само выступление состоится в концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве.

Виртуальный концертный зал в Чкаловске открылся 19 ноября 2019 года в рамках нацпроекта "Культура", 13 января там состоялась трансляция концерта "Зимние грезы" симфонического оркестра "Новая Россия" из концертного зала им. П.И. Чайковского.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в 2019 году в Нижегородской области в рамках национального проекта "Культура" было создано два виртуальных концертных зала в Шахунье и Чкаловске.

"Жители Нижегородской области получают возможность, не покидая своего населенного пункта, бесплатно побывать на концерте звезд классической музыки. Культура становится доступна абсолютно каждому. Как раз эта задача и заложена нашим президентом России Владимиром Путиным в профильном нацпроекте", - сказал Глеб Никитин.

"Помимо концертов в наших виртуальных залах будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России", - добавил глава региона.

В 2020 году будет создано еще три виртуальных концертных зала. Самый крупный ВКЗ в Нижегородской области откроется в городе Заволжье. Он рассчитан на 450 посадочных мест. ВКЗ в Выксе будет на 96 мест, в Первомайске – на 60.