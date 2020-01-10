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Общество

Нижегородские фермеры получат бесплатные места на ярмарках в 2020 году

14 января 2020 17:49  [32] Общество

Нижегородские фермеры получат бесплатные места на ярмарках в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Сегодня представителям малого бизнеса бывает сложно попасть на прилавки крупных торговых сетей из-за небольших объемов производства, при этом спрос на натуральную фермерскую продукцию среди населения остается высоким. Чтобы предоставить дополнительную возможность фермерам продавать свою продукцию без посредников широкому кругу населения, в области регулярно проводятся ярмарки – это востребованное сельхозпроизводителями направление, которое помогает им презентовать свой товар, найти покупателей и новых партнеров", - сказал губернатор Глеб Никитин.

"Торговые места для фермеров предоставляются бесплатно, поэтому на ярмарках нижегородцы могут приобрести местные, экологически чистые продукты в широком ассортименте без наценок", - добавил он.

Подробная информация о предстоящих мероприятиях будет размещена на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Напомним, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В рамках нацпроекта в регионе открылся центр "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде и окна "Мой бизнес" в районах области, где предприниматели могут получить консультации по всем видам господдержки и получить необходимые госуслуги. Кроме того, заработала горячая линия "Мой бизнес" 8−800−301−29−94.

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

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