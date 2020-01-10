Житель Арзамасского района подозревается в убийстве бывшей жены и пасынка из охотничьего ружья Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Житель Арзамасского района подозревается в убийстве бывшей жены и пасынка из охотничьего ружья. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, 63-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, накануне, 14 января 2020 года в дневное время в доме, расположенном в д. Озерки Арзамасского района в ходе семейной ссоры мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 28-летнего пасынка и 45-летнюю бывшую супругу. От полученных ранений они скончались.

Подозреваемый был задержан в тот же день и сознался в содеянном. Мотивом произошедшего, как полагают следователи СК, послужили имущественные споры бывших супругов, а также сложившиеся на этой почве неприязненные отношения.

Предварительно, законных оснований для хранения огнестрельного оружия у подозреваемого не имеется. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что по другому делу нижегородец обвиняется в убийстве 53-летней гражданской жены в Московском районе, при этом пытаясь замаскировать совершенное преступление под самоубийство.