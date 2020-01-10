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Экономика

Нижегородская таможня в 2019 году пополнила федеральный бюджет на 8,5 млрд рублей

15 января 2020 13:54  [362] Экономика

Фото: Приволжское таможенное управление

Нижегородская таможня в 2019 году пополнила федеральный бюджет на 8,5 млрд рублей, перевыполнив план на 2%. Об этом сообщает пресс-служба приволжского таможенного управления.

Основными торговыми партнерами выступали страны дальнего зарубежья. Крупнейшими торговыми партнерами при экспорте являлись Алжир (17%), Египет (12,8%), Китай (11,3%), Индия (11,2%), Замбия (10,1%), Германия (9,2%).

Наибольшую долю в составе экспорта показали машины, оборудование и транспортные средства (50,7%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (14,3%), продукция химической промышленности, каучук (10,4%).

Крупнейшими торговыми партнерами при импорте являлись Италия (34,5%), Китай (18,5%), Германия (11,1%), Республика Корея (9,1%).

Основными импортными товарами стали машины, оборудование и транспортные средства (70,8%), а также продукция химической промышленности, каучук (20,2%).

Напомним, что Нижегородская область заняла второе место в ПФО, после Татарстана, по объему внешнеторгового оборота и 17 место среди субъектов РФ.

Внешнеторговый оборот Нижегородской области за 10 месяцев 2019года составил около $6,5 млрд. Доля экспорта во внешнеторговом обороте области составила 58% ($3,6 млрд), доля импорта – 42% ($2,8 млрд).

СПРАВКА:
В зону деятельности Нижегородской таможни входит Нижегородская и Кировская области, Чувашская Республика, Республика Марий Эл.

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