Нижегородская область заняла второе место в ПФО по объему внешнеторгового оборота Экономика

Нижегородская область заняла второе место в ПФО, после Татарстана, по объему внешнеторгового оборота и 17 место среди субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот Нижегородской области за 10 месяцев составил около 6,5 млрд долларов. Доля экспорта во внешнеторговом обороте области составила 58% (3,6 млрд долларов), доля импорта – 42% (2,8 млрд долларов).

По словам главы региона, в настоящее время происходит процесс смены географического вектора нижегородского товарооборота.

В частности, по информации департамента внешних связей, идет снижение торговых операций со странами Европейского Союза (3%). В то же время начал активно расти товарооборот со странами Южной и Юго-Восточной Азии (увеличение составило 24%): с Индией и Бангладеш – за счет роста поставок оборудования для строительства АЭС, с Малайзией – масел и жиров. Также увеличились поставки в другие страны Азии (в Республику Корея – электрического оборудования и топлива, в Китай – электрических устройств и аппаратуры. Кроме того, возрос товарообмен со странами ближнего зарубежья (увеличение более чем на 4% за счет роста поставок металлургической продукции и автомобилей).

Эта тенденция соответствует приоритетным направлениям развития международных связей, определенным в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область активно участвует в реализации крупных проектов за рубежом, что позволяет наращивать несырьевой неэнергетический экспорт.

"К примеру, компанией "Атомстройэкспорт" успешно завершён проект по строительству атомной электростанции в Белоруссии. В настоящее время активно реализуются аналогичные проекты в Индии, Бангладеш и Египте. Группа ГАЗ имеет свои производства в разных странах мира, в том числе в Турции, Азербайджане и других", - рассказал Глеб Никитин.

Новое производство нижегородской компании "Оргхим" было открыто в Малайзии в ноябре этого года.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов.